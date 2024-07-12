Video Yaşam Yasa dışı bahise teşvikten gözaltına alınan Gaga Bulut: "Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum" | Video
Yasa dışı bahise teşvikten gözaltına alınan Gaga Bulut:

Yasa dışı bahise teşvikten gözaltına alınan Gaga Bulut: "Yaptığımın suç olduğunu bilmiyordum" | Video

12.07.2024 | 12:57

İzmir'de yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak, oyuncu kazandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ (27) ile menajeri Harun Y., adliyeye sevk edildi. Altuğ ifadesinde, "Yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

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Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçunun engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynattığı belirtilen çeşitli internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak oyuncu kazandırdığı tespit edilen, 'Gaga Bulut' olarak bilinen fenomen Bulut Altuğ hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Karşıyaka ilçesindeki evine operasyon düzenleyen polis, Altuğ'u gözaltına aldı. Aynı gün Altuğ'un menajeri Harun Y. de gözaltına alındı.

'SADECE BİR DEFA PAYLAŞTIM'
Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli, adliye sevk edildi. Altuğ, ifadesinde, "Bana bu paylaşımları menajerim Harun Y. yaptırdı. 'Herkes yapıyor, bir şey olmaz' dedi. Ben de sadece bir defa paylaştım, yaptığım şeyin suç olduğunu bilmiyordum. Pişmanım" dedi.

Öte yandan 'Yasa dışı bahis ve benzeri oyunları oynamaya teşvik etmek' suçundan gözaltına alınan Altuğ hakkında daha önce de 'Cumhurbaşkanına hakaret', 'Devlet kurumlarını aşağılama', 'Şantaj', 'Müstehcenlik', 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' gibi suçlardan soruşturma yürütülüp, ardından yargılama yapılmıştı.

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