Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını: 13-14 yaşından beri dinliyorum, şarkılarıyla büyüdük

"ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK"

Hayatında Ferdi Tayfur'u hiç görmediğini ancak onun şarkılarıyla beraber yaşadıklarını söyleyen Mehmet Alemdaroğlu, "Ferdi benim gençliğim sanatçısıydı. Onun şarkılarıyla büyüdük. Beyefendi bir kişilikti. Bir daha böyle birisi Türkiye'ye gelmez. Ferdi Tayfur ile beraber gençliğimiz de öldü. Kendisini hiç görmedim ama şarkılarıyla beraber yaşadık. Yeri Peygamber efendimizin yanı olsun" dedi.