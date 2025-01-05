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Haberler Yaşam Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını: 13-14 yaşından beri dinliyorum, şarkılarıyla büyüdük
Giriş Tarihi: 05.01.2025 10:49 Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 10:49

Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını: 13-14 yaşından beri dinliyorum, şarkılarıyla büyüdük

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra İstanbul'da toprağa verilen arabesk müziğin ustalarından, milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş olan Ferdi Tayfur'un Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan kabri ziyaretçi akınına uğradı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını: 13-14 yaşından beri dinliyorum, şarkılarıyla büyüdük

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra İstanbul'da toprağa verilen arabesk müziğin ustalarından milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş olan Ferdi Tayfur'un Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan kabri ziyaretçi akınına uğradı. Sabahın erken saatlerinden itibaren usta sanatçının kabrine gelen hayranları, dua etti. Kadın erkek her yaştan insanın ziyaret ettiği Ferdi Tayfur'un mezarı çiçeklerle donatıldı. Bazı vatandaşların ise usta sanatçı için Kuran-ı Kerim okuduğu görüldü.

Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını: 13-14 yaşından beri dinliyorum, şarkılarıyla büyüdük

"ŞARKILARIYLA BÜYÜDÜK"

Hayatında Ferdi Tayfur'u hiç görmediğini ancak onun şarkılarıyla beraber yaşadıklarını söyleyen Mehmet Alemdaroğlu, "Ferdi benim gençliğim sanatçısıydı. Onun şarkılarıyla büyüdük. Beyefendi bir kişilikti. Bir daha böyle birisi Türkiye'ye gelmez. Ferdi Tayfur ile beraber gençliğimiz de öldü. Kendisini hiç görmedim ama şarkılarıyla beraber yaşadık. Yeri Peygamber efendimizin yanı olsun" dedi.

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Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını: 13-14 yaşından beri dinliyorum, şarkılarıyla büyüdük

"13-14 YAŞINDAN BERİ DİNLİYORUM"

Kabrindeki ilk gününde dua etmeye geldiklerini söyleyen Bekir Arslanoğlu, "Çok kalabalık olacağını düşündüğüm için cenazeye gelmedim. Ama ilk gecesinin sabahında dua etmeye geldik.

Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını: 13-14 yaşından beri dinliyorum, şarkılarıyla büyüdük

Allah Ferdi babamızın kabrini nur eylesin. Biz, 13-14 yaşından beri kendisini dinlerdim. Ona gönülden bir bağlılığımız var. Duamızı ettik. Şarkılarını hep dinledik, dinlemeye de devam edeceğiz" diye konuştu."

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