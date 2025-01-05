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Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını: 13-14 yaşından beri dinliyorum, şarkılarıyla büyüdük
Giriş Tarihi: 05.01.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025
10:49
Ferdi Tayfur’a ziyaretçi akını: 13-14 yaşından beri dinliyorum, şarkılarıyla büyüdük
Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra İstanbul'da toprağa verilen arabesk müziğin ustalarından, milyonlarca insanın gönlünde taht kurmuş olan Ferdi Tayfur'un Sarıyer Yeniköy Mezarlığı'nda bulunan kabri ziyaretçi akınına uğradı.