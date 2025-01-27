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Haberler Yaşam Fethiye'de yürek yakan olay! Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:13 Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 10:13

Fethiye'de yürek yakan olay! Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi...

Muğla'nın Fethiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin çocukları ile yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, polis ile çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

İHA
Fethiye’de yürek yakan olay! Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi...

Edinilen bilgiye göre, olay, Yeni Mahalle 1214 Sokak'taki 2 katlı evin birinci katında yaşandı. Cemile (63) ile eşi Mehmet Başar'dan (72) haber alamayan yakınları, durumu 112 Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Fethiye’de yürek yakan olay! Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi...

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Fethiye’de yürek yakan olay! Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi...

Yapılan ilk incelemede çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. İncelemelerin ardından çiftin cenazesi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Fethiye’de yürek yakan olay! Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi...

Çiftin çocukları ile yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, polis ile çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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