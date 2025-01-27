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Fethiye'de yürek yakan olay! Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi...
Giriş Tarihi: 27.01.2025 10:13
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025
10:13
Fethiye'de yürek yakan olay! Yaşlı çift sobadan sızan gazdan zehirlendi...
Muğla'nın Fethiye ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti.Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çiftin çocukları ile yakınları olay yerinde büyük üzüntü yaşarken, polis ile çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.