FETÖ'nün kanlı darbe girişimi böyle geldi! 17/25 Aralık kumpasından 15 Temmuz ihanetine

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen ve 251 vatandaşımızın şehit, 2 bin 734 vatandaşımızın gazi olduğu hain kalkışmanın üzerinden 5 yıl geçti. Kurulduğu günden beri, "devletin kılcal damarlarına" sızmak için her türlü yolu mubah gören Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), 17/25 Aralık kumpas soruşturmalarıyla gerçek yüzü ortaya çıkınca, kendisini durdurmak isteyen hükümete karşı darbe girişiminde bulundu. "Cemaat" kisvesi altında yaptığı hukuksuzlukların deşifre olması üzerine silaha sarılan FETÖ'nün, sonunu hazırladığı 15 Temmuz darbe girişimine nasıl geldiği derlendi. İşte 17/25 Aralık kumpasından 15 Temmuz darbe girişimine giden sürecin kronolojisi...