FETÖ’nün üst düzey yöneticilerindendi! Rezidansta yakalanan Mehmet Kamış’ın sevgilisine de hapis istemi

Bu ilk buluşmamızdan sonra arkadaşlığımız duygusal bir ilişkiye dönüştü. 2010'da annem Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi görmeye başladı. Bu süreçte Mehmet Kamış benimle ilgilendi. Bana destek oldu. Annemin rahatsızlığı nedeniyle manevi boşluktaydım. O da bana bu süreçte destek oldu. Sonrasında yaşadığım Alanya'ya geldi. Beni ziyaret etti. Bir süre sonra Ben İstanbul'a taşındım. İstanbul'da Mehmet ile arkadaşlığımız devam etti ancak o benimle bir arada görünmek ve onu aramamı istemiyordu. Nadiren görüşüyorduk" dedi.