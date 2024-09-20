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Giriş Tarihi: 20.09.2024 12:25 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 12:27

FETÖ'nün üst düzey yöneticilerindendi! Rezidansta yakalanan Mehmet Kamış'ın sevgilisine de hapis istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış'ın sevgilisi Aslı Eda Şemenoğlu (44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Çeşme'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış'a kendi adına kiraladığı evi ve aldığı motosikleti tahsis eden 17 yıllık sevgilisi Aslı Eda Şemenoğlu hakkında terör örgütüne yardım etme suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ceyhan TORLAK
FETÖ’nün üst düzey yöneticilerindendi! Rezidansta yakalanan Mehmet Kamış’ın sevgilisine de hapis istemi

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde, Terör Suçları Soruşturma Bürosu'ndan sorumlu Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir polisi tarafından düzenlenen ortak operasyonda FETÖ/ PDY soruşturması kapsamında anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçundan hakkında yakalama emri olan ve kapatılan Zaman Gazetesi'nde genel yayın yönetmenliği yardımcılığı da yapan örgütün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış'ın Çeşme'de saklandığı rezidansta geçtiğimiz Kasım ayında yakalandı. Daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Mehmet Kamış tutuklandı.

FETÖ’nün üst düzey yöneticilerindendi! Rezidansta yakalanan Mehmet Kamış’ın sevgilisine de hapis istemi

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış'ın sevgilisi Aslı Eda Şemenoğlu (44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Şemenoğlu hakkında örgüte yardım etme suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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FETÖ’nün üst düzey yöneticilerindendi! Rezidansta yakalanan Mehmet Kamış’ın sevgilisine de hapis istemi

İddianame İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şemenoğlu 7 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. İddianamede, Şemenoğlu'nun Mehmet Kamış için kendi adına ev kiraladığı, 35 BBU 604 plakalı motosikleti kullanması için tahsis ettiği ve bu şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında yakalaması bulunan Mehmet Kamış'a yardım ettiği ifade edildi.

FETÖ’nün üst düzey yöneticilerindendi! Rezidansta yakalanan Mehmet Kamış’ın sevgilisine de hapis istemi

MEHMET KAMIŞ İLE FOTOĞRAFÇILIK KULÜBÜNDE TANIŞMIŞ
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aslı Eda Şemenoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı. Şemenoğlu ifadesinde, "2007'de üyesi olduğum bir fotoğrafçılık kulübünün internet sitesi üzerinden Mehmet Kamış ile tanıştık. Onun da doğa fotoğrafları çektiğini öğrendim. Ben de fotoğrafçılık ile uğraşıyordum. Kendisinin özel bir şirkette yönetici olduğunu söyledi. Zamanla arkadaşlığımız ilerledi. Bu süreçte Zaman Gazetesi'nde çalıştığını söyledi. Konunun üzerinde pek fazla durmadım. Arkadaşlığımız devam etti. 2010'da ilk defa yüz yüze geldik.

FETÖ’nün üst düzey yöneticilerindendi! Rezidansta yakalanan Mehmet Kamış’ın sevgilisine de hapis istemi

Bu ilk buluşmamızdan sonra arkadaşlığımız duygusal bir ilişkiye dönüştü. 2010'da annem Çapa Tıp Fakültesi'nde tedavi görmeye başladı. Bu süreçte Mehmet Kamış benimle ilgilendi. Bana destek oldu. Annemin rahatsızlığı nedeniyle manevi boşluktaydım. O da bana bu süreçte destek oldu. Sonrasında yaşadığım Alanya'ya geldi. Beni ziyaret etti. Bir süre sonra Ben İstanbul'a taşındım. İstanbul'da Mehmet ile arkadaşlığımız devam etti ancak o benimle bir arada görünmek ve onu aramamı istemiyordu. Nadiren görüşüyorduk" dedi.

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