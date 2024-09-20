Giriş Tarihi: 20.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
12:27
FETÖ'nün üst düzey yöneticilerindendi! Rezidansta yakalanan Mehmet Kamış'ın sevgilisine de hapis istemi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Mehmet Kamış'ın sevgilisi Aslı Eda Şemenoğlu (44) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Çeşme'de FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün üst düzey yöneticisi Mehmet Kamış'a kendi adına kiraladığı evi ve aldığı motosikleti tahsis eden 17 yıllık sevgilisi Aslı Eda Şemenoğlu hakkında terör örgütüne yardım etme suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.