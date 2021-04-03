HaberlerYaşamFiat Punto arabayı ustalara bırakıp gitti! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 15:11Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 15:16
Fiat Punto arabayı ustalara bırakıp gitti! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!
Fiat Punto, İtalyan otomobil üreticisinin ilgi çeken modellerinden biri olmuştu. Ancak Fiat, Punto'nun fişini çekti ve üretimini durdurdu. Otomotiv devinin yeni planları arasında yeni bir Punto yok, fakat bu modelin seveni de çok. Fiat Punto'sunu yenilemek isteyen bir kadın, arabasını Türk ustalara emanet etti. Genç kadın hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Arabasının son halini görmek isteyen kadın, adeta gözlerine inanamadı. Punto öyle değişti ki tanımakta zorlandı. O anlar ise kare kare görüntülendi.