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Haberler Yaşam Fiat Punto arabayı ustalara bırakıp gitti! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!
Giriş Tarihi: 03.04.2021 15:11 Güncelleme Tarihi: 03.04.2021 15:16

arabayı ustalara bırakıp gitti! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!

, otomobil üreticisinin ilgi çeken modellerinden biri olmuştu. Ancak , Punto'nun fişini çekti ve üretimini durdurdu. Otomotiv devinin yeni planları arasında yeni bir Punto yok, fakat bu modelin seveni de çok. Fiat Punto'sunu yenilemek isteyen bir kadın, arabasını Türk ustalara emanet etti. Genç kadın hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Arabasının son halini görmek isteyen kadın, adeta gözlerine inanamadı. Punto öyle değişti ki tanımakta zorlandı. O anlar ise kare kare görüntülendi.

Fiat Punto arabayı ustalara bırakıp gitti! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!

'nun üretimi sona ermiş olsa da, halen sevilen ve kullanılan araçlardan biri. Punto'ları toplayan ve yenileyen bazı kişiler var. Genç bir kadın Punto aracını yenilemek için Yüzde Yüz Oto programının kapısını çaldı ve aracını ekibe emanet etti. Ustalar arabanın en ince noktasına kadar el atıp, yeteneklerini konuşturdu. Araç sanki fabrikadan çıktığı ilk güne geri döndü.

Fiat Punto arabayı ustalara bırakıp gitti! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!

İşte 'nun şoke eden değişimi!

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Fiat Punto arabayı ustalara bırakıp gitti! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!
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Fiat Punto arabayı ustalara bırakıp gitti! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!
Fiat Punto arabayı ustalara bırakıp gitti! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!
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