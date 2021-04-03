Fiat Punto arabayı ustalara bırakıp gitti! Geri döndüğünde gözlerine inanamadı!

Fiat Punto'nun üretimi sona ermiş olsa da, halen sevilen ve kullanılan araçlardan biri. Punto'ları toplayan ve yenileyen bazı kişiler var. Genç bir kadın Punto aracını yenilemek için Yüzde Yüz Oto programının kapısını çaldı ve aracını ekibe emanet etti. Ustalar arabanın en ince noktasına kadar el atıp, yeteneklerini konuşturdu. Araç sanki fabrikadan çıktığı ilk güne geri döndü.