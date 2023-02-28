FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11’i ve yılın en iyi oyuncusu...

FIFA The Best ödül töreni yılın 11'i ve yılın en iyi oyuncusu ile sporseverlerin gündeminde. Geçtiğimiz gece Paris'te düzenlenen gecede yılın en iyileri belirlendi. Yılın en iyisi adayları arasında yıldız oyuncular Messi, Mbappe ve Benzema da yer alırken "FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödül töreni dünyanın dört bir yanından merakla takip edildi. Peki, FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreninde yılın en iyi oyuncusu ve 11'i…