FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11’i ve yılın en iyi oyuncusu...

Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:46

FIFA tarafından futbolun en iyi isimlerinin seçildiği FIFA The Best ödül töreni geçtiğimiz akşam düzenlendi. Paris'te yapılan organizasyonda yıldız oyuncular yer alırken öte yandan "FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yılın en iyisi adayları arasında yıldız oyuncular Messi, Mbappe ve Benzema'nın da yer aldığı ödül törenini tüm dünyadan milyonlarca insan canlı takip etti. İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11'i ve yılın en iyi oyuncusu...