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Haberler Yaşam FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11'i ve yılın en iyi oyuncusu...
Giriş Tarihi: 28.02.2023 07:45 Güncelleme Tarihi: 28.02.2023 07:46

FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11'i ve yılın en iyi oyuncusu...

FIFA tarafından futbolun en iyi isimlerinin seçildiği FIFA The Best ödül töreni geçtiğimiz akşam düzenlendi. Paris'te yapılan organizasyonda yıldız oyuncular yer alırken öte yandan "FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Yılın en iyisi adayları arasında yıldız oyuncular Messi, Mbappe ve Benzema'nın da yer aldığı ödül törenini tüm dünyadan milyonlarca insan canlı takip etti. İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11'i ve yılın en iyi oyuncusu...

FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11’i ve yılın en iyi oyuncusu...

FIFA The Best ödül töreni yılın 11'i ve yılın en iyi oyuncusu ile sporseverlerin gündeminde. Geçtiğimiz gece Paris'te düzenlenen gecede yılın en iyileri belirlendi. Yılın en iyisi adayları arasında yıldız oyuncular Messi, Mbappe ve Benzema da yer alırken "FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Ödül töreni dünyanın dört bir yanından merakla takip edildi. Peki, FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreninde yılın en iyi oyuncusu ve 11'i…

FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11’i ve yılın en iyi oyuncusu...

FIFA THE BEST ÖDÜL TÖRENİ YILIN 11'İ VE YILIN EN İYİ OYUNCUSU...

Futbolda 2022 yılının en başarılı isimleri, Paris'te düzenlenen törenle ödüllerini aldı. Gecede 'En iyi erkek futbolcu' Arjantinli Lionel Messi seçildi.

FIFA'nın 12 Ocak'ta açıkladığı aday listesi ve geçtiğimiz günlerde oylamanın sona erdiği 2022 FIFA En İyiler (The Best) için Paris'te ödül töreni düzenlendi. Geceye FIFA Başkanı Gianni Infantino, eski yıldız futbolcular, teknik direktörler, kulüp başkanları ile ödüllere aday gösterilen futbolcular ve aileleri katıldı.

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FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11’i ve yılın en iyi oyuncusu...

Programda ilk olarak FIFA başkanı Infantino konuşurken, daha sonra 29 Aralık 2022'de hayatını kaybeden Brezilyalı futbolcu Pele anısına hayatını anlatan kısa film izletildi. Brezilyalı futbolcu Ronaldo Nazario, Pele'nin eşi Marcia Cibele Aoki'ye saygı ödülünü takdim etti.

FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11’i ve yılın en iyi oyuncusu...

Gecede 'En iyi gol' ödülü olan Puskas ödülü ilk kez Ampute futbol takımı oyuncusuna verildi

FIFA The Best Player ödülü hangi futbolcuya verildi, kim aldı? İşte FIFA The Best ödül töreni yılın 11’i ve yılın en iyi oyuncusu...

Ödül alan isimler şöyle:

En İyi Kadın Kaleci: Mary Earps (Manchester United)
En İyi Erkek Kaleci: Emiliano Martnez (Arjantin Milli Takımı)
En İyi Gol (Puskas ödülü): Marcin Oleksy
En İyi Kadın Teknik Direktör: Sarina Wiegman (İngiltere Milli Takımı)
En İyi Erkek Teknik Direktör: Lionel Scaloni (Arjantin Milli Takımı)
En İyi Taraftar: Arjantin Milli Takımı taraftarları
En İyi Kadın Futbolcu: Alexia Putellas (FC Barcelona)
En İyi Erkek Futbolcu: Lionel Messi (Paris Saint-Germain)
En İyi Kadın 11: Endler, Bronze, Leon, Williamson, Renard, Oberdorf, Walsh, Putellas, Mead, Kerr, Morgan
En İyi Erkek 11: Courtois, Hakimi, Van Dijk, Cancelo, De Bruyne, Casemiro, Modric, Messi, Benzema, Haaland, Mbappe

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