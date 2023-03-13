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Haberler Yaşam Fıkra değil gerçek! Hem soyadı hem kendisi sahte 'dişçi'...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 14:39 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 14:39

Fıkra değil gerçek! Hem soyadı hem kendisi sahte 'dişçi'...

Fıkra gibi olay İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. İmplant yaptırmak isteyen Hatice D. (41), kendisini diş doktoru olarak tanıtan Orhan Dişçi (37) ile 40 bin TL'ye anlaştı. Dişçinin, sağlam dişlere de zarar vermesinden sonra savcılığa giden Hatice D.'nin şikayeti üzerine yapılan araştırmalarda şok eden gerçek ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

DHA
Fıkra değil gerçek! Hem soyadı hem kendisi sahte ’dişçi’...

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice D., bir arkadaşı aracılığıyla Orhan Dişçi ile tanıştı. Orhan Dişçi, kendisini Hatice D.'ye diş doktoru olarak tanıttı. İmplant yaptırmak isteyen Hatice D., Dişçi ile 40 bin liraya anlaştı.

Fıkra değil gerçek! Hem soyadı hem kendisi sahte ’dişçi’...

10 DİŞ İLTİHAP KAPTI

Hatice D. tedavi için Dişçi'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki muayenehanesine gitti. Dişçi burada Hatice D.'nin çürük dişi üzerine implant yaptı. Bu yüzden Hatice D.'nin 10 dişi iltihap kaptı. Hatice D. yaşadığı sorunlar nedeniyle Dişçi'yi aradığında hakaret ve tehditlerle karşılaştı.

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Fıkra değil gerçek! Hem soyadı hem kendisi sahte ’dişçi’...

Hatice D., savcılığa giderek şikayetçi oldu. Hatice D.'nin şikayeti üzerine konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fıkra değil gerçek! Hem soyadı hem kendisi sahte ’dişçi’...

BASKIN DÜZENLENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda Orhan Dişçi'nin Hürriyet Mahallesi'ndeki tabelasız iş yerine İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte baskın düzenlendi.

Fıkra değil gerçek! Hem soyadı hem kendisi sahte ’dişçi’...

Baskında çok sayıda diş yapımı ve tedavisinde kullanılan materyal ele geçirildi.

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