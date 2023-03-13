Fıkra değil gerçek! Hem soyadı hem kendisi sahte ’dişçi’...

Olay, Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice D., bir arkadaşı aracılığıyla Orhan Dişçi ile tanıştı. Orhan Dişçi, kendisini Hatice D.'ye diş doktoru olarak tanıttı. İmplant yaptırmak isteyen Hatice D., Dişçi ile 40 bin liraya anlaştı.