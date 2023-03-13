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Fıkra değil gerçek! Hem soyadı hem kendisi sahte 'dişçi'...
Giriş Tarihi: 13.03.2023 14:39
Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
14:39
Fıkra değil gerçek! Hem soyadı hem kendisi sahte 'dişçi'...
Fıkra gibi olay İstanbul Bağcılar'da meydana geldi. İmplant yaptırmak isteyen Hatice D. (41), kendisini diş doktoru olarak tanıtan Orhan Dişçi (37) ile 40 bin TL'ye anlaştı. Dişçinin, sağlam dişlere de zarar vermesinden sonra savcılığa giden Hatice D.'nin şikayeti üzerine yapılan araştırmalarda şok eden gerçek ortaya çıktı. İşte haberin detayları...