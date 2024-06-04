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Haberler Yaşam FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI VNL 3. HAFTA: 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 15:58 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 15:58

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI VNL 3. HAFTA: 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 2. haftasını 4'te 4 yaparak kapattı. Şimdi gözler 3. hafta Filenin Sultanları maç programı listesinde. Son maçlarda öne çıkan Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Gizem Örge gibi oyuncuların yanı sıra yeni haftada kadroda değişiklik yapılacak mı merak konusu. Peki; Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye, Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, 2024 Filenin Sultanları maç takvimi..

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI VNL 3. HAFTA: 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları maç takvimi Milletler Ligi puan durumu ile birlikte araştırılıyor. Antalya ve ABD haftaları ardından Çin'de mücadele edecek Sultanlar, hazırlıklarına devam ediyor. Daniele Santarelli yönetimindeki takım son maçında şok eden kurtarışları ile gündeme geldi. Peki; Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI VNL 3. HAFTA: 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI 4'TE 4 YAPTI!

Antalya'da 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan Filenin Sultanları ABD'ye giderek 4'te 4 yaptı. Son maçına ABD ile çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı 3-2 kazandığı mücadelede dikkat çeken bir performans sergiledi.

Puan durumunda ilk 8 takım finalde mücadele etme şansı yakalayacak.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI VNL 3. HAFTA: 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

MİLLETLER LİGİ FİLENİN SULTANLARI PUAN DURUMU

1-Polonya:24
2-Brezilya:22
3-İtalya:19
4-Japonya:18
5-Türkiye:18

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI VNL 3. HAFTA: 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

6-Kanada:15
7-Çin:15
8-ABD:13
9-Hollanda:12
10-Sırbistan:9

FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI VNL 3. HAFTA: 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

VNL 3. haftada Filenin Sultanları maç programı şöyle:

12 Haziran 2024
12.00 Türkiye-Tayland

13 Haziran 2024
15.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye

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