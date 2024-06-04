FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI VNL 3. HAFTA: 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?

Filenin Sultanları maç takvimi Milletler Ligi puan durumu ile birlikte araştırılıyor. Antalya ve ABD haftaları ardından Çin'de mücadele edecek Sultanlar, hazırlıklarına devam ediyor. Daniele Santarelli yönetimindeki takım son maçında şok eden kurtarışları ile gündeme geldi. Peki; Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada, puanı kaç?