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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI VNL 3. HAFTA: 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 04.06.2024 15:58
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
15:58
FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI VNL 3. HAFTA: 2024 Milletler Ligi Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye kaçıncı sırada?
A Milli Kadın Voleybol Takımı VNL 2. haftasını 4'te 4 yaparak kapattı. Şimdi gözler 3. hafta Filenin Sultanları maç programı listesinde. Son maçlarda öne çıkan Ebrar Karakurt, Melissa Vargas, Gizem Örge gibi oyuncuların yanı sıra yeni haftada kadroda değişiklik yapılacak mı merak konusu. Peki; Filenin Sultanları puan durumu ile Türkiye, Milletler Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var? İşte, 2024 Filenin Sultanları maç takvimi..