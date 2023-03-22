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Film sahnesi değil gerçek! Sahnede şarkı söylerken kendi ölüm haberini aldı!
Giriş Tarihi: 22.03.2023 11:41
Güncelleme Tarihi: 22.03.2023
11:41
Film sahnesi değil gerçek! Sahnede şarkı söylerken kendi ölüm haberini aldı!
Duyanları şaşkına çeviren olay Tekirdağ'da yaşandı. 24 yaşındaki ses sanatçısı Vedat Kapan, konser verdiği sırada kendi ölüm haberini aldı. Instagram hesabı çalınan ses sanatçısının hesabından, önce kaza geçirdiği, ardından da öldüğü bilgisi paylaşıldı. Annesinin kendisini aramasıyla durumu öğrenen Kapan, hayatının şokunu yaşadı. İşte haberin ayrıntıları...