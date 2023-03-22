Film sahnesi değil gerçek! Sahnede şarkı söylerken kendi ölüm haberini aldı!

Benim sevenlerim, eş, dost ve akrabalarım ertesi gün Ankara'ya Karşıyaka Mezarlığı'na gittiler. Şu anda hala benim öldüğümü sanan insanlar var. Bu süreçte karakola gittim ve başvurumu yaptım. Sonrasında bir sosyal medya uzmanıyla görüşüp anlaştım. Bin 800 TL ödedim ve bir buçuk saat sonra hesabım olduğu gibi geri alındı. Hesaba girişlerin Rize'den yapıldığı, Rize'den birinin çalıp hesabı başka birine verdiği ortaya çıktı. Bu konunun üzerinde duruyoruz. Tüm sevenlerime söylüyorum; ben ölmedim, yaşıyorum. Daha önce başka sosyal mecralardaki sosyal medya hesaplarım da çalındı. Mavi tik onaylı bir hesabım da çalındı ama böyle bir şeyle hiç karşılaşmadım. Kim olduğunu bilmiyorum. Neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. Kimseye bir zararımız yok, işimizde gücümüzdeyiz" dedi.