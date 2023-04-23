Haberler
Yaşam
Filyos Çayı'nda sır ölüm: Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 23.04.2023 08:59
Güncelleme Tarihi: 23.04.2023
09:01
Filyos Çayı'nda sır ölüm: Gabonlu Dina'nın otopsi raporu ortaya çıktı!
Korkunç olay Karabük'te meydana gelmişti. Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) cansız bedeni Filyos Çayı'nda bulundu. Dina'nın sır ölümünde Adli Tıp Kurumu'nun düzenlediği kesin otopsi raporu ortaya çıktı. Peki Dina intihar mı etti, öldürüldü mü? İşte haberin detayları...