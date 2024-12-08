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Haberler Yaşam Firari hırsızın 43 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Öyle bir yerden çıktı ki...
Giriş Tarihi: 08.12.2024 09:12 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 09:30

Firari hırsızın 43 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Öyle bir yerden çıktı ki...

Ankara'da, karıştığı 12 farklı hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, öyle bir yere saklanmış halde bulundu ki görenler şaşkına döndü. İl genelinde hırsızlık suçlarına karşı icra edilen operasyonlarda ise toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşte haberin detayları...

İHA
Firari hırsızın 43 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Öyle bir yerden çıktı ki...

Ankara'da, karıştığı 12 farklı hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, gardırobun arkasına saklanmış halde yakalandı.

Firari hırsızın 43 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Öyle bir yerden çıktı ki...

İl genelinde hırsızlık suçlarına karşı icra edilen operasyonlarda ise toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince il genelinde hırsızlık suçuna karışmış kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

43 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan firari hırsız gardırobun arkasından çıktı | Video

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Firari hırsızın 43 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Öyle bir yerden çıktı ki...

Kurulan özel ekiplerin teknik ve fiziki çalışması sonucu belirlenen 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari hırsızın 43 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Öyle bir yerden çıktı ki...

Öte yandan ekipler, işlediği 12 farklı hırsızlık suçundan dolayı hakkında kesinleşmiş 43 yıl hapis cezası olan S.T.'nin saklandığı adresi tespit etti.

Firari hırsızın 43 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Öyle bir yerden çıktı ki...

S.T.'nin söz konusu adreste olmadığının belirtilmesi üzerine ikamette arama yapan ekipler zanlıyı gardırobun arkasına saklanmış halde buldu. Yakalanan S.T. ve diğer 5 zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan S.T. cezaevine gönderildi.

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