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Firari hırsızın 43 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Öyle bir yerden çıktı ki...
Giriş Tarihi: 08.12.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024
09:30
Firari hırsızın 43 yıl kesinleşmiş cezası vardı: Öyle bir yerden çıktı ki...
Ankara'da, karıştığı 12 farklı hırsızlık olayı nedeniyle hakkında 43 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, öyle bir yere saklanmış halde bulundu ki görenler şaşkına döndü. İl genelinde hırsızlık suçlarına karşı icra edilen operasyonlarda ise toplam 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşte haberin detayları...