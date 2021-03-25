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Haberler Yaşam Fırat Delikanlı kimdir, nereli ve yakalandı mı? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fırat Delikanlı olayı nedir?

kimdir, nereli ve yakalandı mı? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fırat Delikanlı olayı nedir?

Aydın'dan gelen ve sosyal medyada yayılan görüntüler adeta infial yarattı. Delikanlı lakaplı isimli şahis, eşcinsel olduğunu belirten işitme engelli E.E.'yi öldüresiye döverek görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. olayı geniş tepki çekerken şahsın daha önce de başka bir işitme engelliyi ve sevgilisini dövdüğü görüntüler ortaya çıktı. Twitter kullanıcılarının görüntüleri paylaşarak açmış olduğu #FıratDelikanlıTutuklansın hashtag'ı kısa sürede trend topic oldu. E.E., saldırgan şahıstan şikayetçi olurken , nereli ve tutuklandı mı sorularının yanıtları merak konusu oldu. Edinilen bilgiye göre, 27 yaşındaki yaşındaki saldırganın polisten kaçmaya çalıştığı ve kovalamaca ile yakalandığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.03.2021 15:54 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021 15:58
Fırat Delikanlı kimdir, nereli ve yakalandı mı? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fırat Delikanlı olayı nedir?

kimdir, nereli ve tutuklandı mı sorularının yanıtları, sosyal medyada ortaya çıkan ve infial yaratan görüntülerin ardından merak konusu oldu. Aydın'da, delikanlı lakaplı isimli bir şahıs, eşcinsel olduğunu söyleyen işitme engelli E.E.'yi öldüresiye döverek bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede görüntüler sosyal medyada yayılırken #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ilk sıraya yerleşti. Fırat Delikanlı olayı kısa sürede geniş tepki çekerken saldırıya maruz kalan E.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. ve tutuklandı mı sorularının akabinde, Fırat Kaya'yı yakalama çalışmaları tamamlandı ve 27 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. İşte, Fırat Delikanlı (Kaya) olayı hakkında bilgiler

Fırat Delikanlı kimdir, nereli ve yakalandı mı? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fırat Delikanlı olayı nedir?

FIRAT DELİKANLI OLAYI NEDİR?

Sosyal medyada kısa sürede tepki toplayan görüntülerin ardından Kaya'ya ait olduğu ileri sürülen yeni bir video da ortaya çıktı. Videodaki Kaya olduğu iddia edilen kişi, karşısındaki işitme engelli bir vatandaşı darp ediyor.

Fırat Delikanlı isimli kişi engellileri öldüresiye dövüp internete koydu | Video

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Fırat Delikanlı kimdir, nereli ve yakalandı mı? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fırat Delikanlı olayı nedir?

SEVGİLİSİNİ DE DARP ETMİŞ

Öte yandan birçok kullanıcı tarafından internette dolaşıma sokulan başka bir video daha ortaya çıktı. İddiaya göre Kaya, bir süre önce birlikte olduğu bir kadını da darp ederek hastanelik etmiş.

Video, Kaya tarafından darp edildiği ileri sürülen bir kadının hastanede çekilmiş görüntüleri yer alıyor.

Fırat Delikanlı kimdir, nereli ve yakalandı mı? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fırat Delikanlı olayı nedir?

150 TL'LİK SATIŞ YAPTIM HAKKIMI VERMEDİ

Yüzde 50 engelli E.E.'nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Fırak K., kayıplara karıştı. Polisin her yerde aradığı Fırat K.'den şikayetçi olan E.E.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Fırat Delikanlı kimdir, nereli ve yakalandı mı? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fırat Delikanlı olayı nedir?

E.E., ifadesinde yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Aydın'da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat'ı da Aydın'dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit'e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat'ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik.

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