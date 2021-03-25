Fırat Delikanlı kimdir, nereli ve yakalandı mı? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fırat Delikanlı olayı nedir?

SEVGİLİSİNİ DE DARP ETMİŞ



Öte yandan birçok kullanıcı tarafından internette dolaşıma sokulan başka bir video daha ortaya çıktı. İddiaya göre Kaya, bir süre önce birlikte olduğu bir kadını da darp ederek hastanelik etmiş.

Video, Kaya tarafından darp edildiği ileri sürülen bir kadının hastanede çekilmiş görüntüleri yer alıyor.