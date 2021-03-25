Fırat Delikanlı kimdir, nereli ve yakalandı mı? Sosyal medyayı ayağa kaldıran Fırat Delikanlı olayı nedir?

Fırat Delikanlı kimdir, nereli ve tutuklandı mı sorularının yanıtları, sosyal medyada ortaya çıkan ve infial yaratan görüntülerin ardından merak konusu oldu. Aydın'da, delikanlı lakaplı Fırat Kaya isimli bir şahıs, eşcinsel olduğunu söyleyen işitme engelli E.E.'yi öldüresiye döverek bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede görüntüler sosyal medyada yayılırken #FıratDelikanlıTutuklansın etiketi ilk sıraya yerleşti. Fırat Delikanlı olayı kısa sürede geniş tepki çekerken saldırıya maruz kalan E.E.'nin ifadesi ortaya çıktı. Fırat Delikanlı kimdir ve tutuklandı mı sorularının akabinde, Fırat Kaya'yı yakalama çalışmaları tamamlandı ve 27 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. İşte, Fırat Delikanlı (Kaya) olayı hakkında bilgiler