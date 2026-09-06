Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor

Alüminyum folyoyu bir top haline getirip, yumuşak dairesel hareketlerle üzerinde ovalayarak macun kıvamına gelene kadar ovun.

Macunu nemli bir bezle silin. Çizgileri gidermek için temiz bir bez ve suyla dolu bir sprey şişesi kullanın ve pürüzsüz bir yüzey için camı bir kağıt havluyla kurulayın.