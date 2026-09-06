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Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor
Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:26
Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor
Araştırmalar, yetişkinlerin fırın temizliğini ortalama 18 ayda bir hatırladığını, her 100 kişiden 2'sinin ise fırınına hiç dokunmadığını gösteriyor. Ancak mutfakta hijyeni korumak için bu alışkanlığı değiştirmek şart. Üstelik bunun için saatlerce ovmanıza gerek yok; iki temel malzeme ile fırınınızı saniyeler içinde tertemiz yapmak mümkün.