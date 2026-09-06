Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Yaşam Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor
Giriş Tarihi: 06.09.2026 11:26

Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor

Araştırmalar, yetişkinlerin fırın temizliğini ortalama 18 ayda bir hatırladığını, her 100 kişiden 2'sinin ise fırınına hiç dokunmadığını gösteriyor. Ancak mutfakta hijyeni korumak için bu alışkanlığı değiştirmek şart. Üstelik bunun için saatlerce ovmanıza gerek yok; iki temel malzeme ile fırınınızı saniyeler içinde tertemiz yapmak mümkün.

SABAH İNTERNET
  • ABONE OL
Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor

Fırın yüzeyine yapışan yağ ve gıda kalıntıları zamanla zararlı mikroorganizmaların çoğalmasına neden olur. Hijyenik olmayan bu ortam, hazırladığınız yemekler üzerinden sağlığınızı doğrudan tehdit edebilir.

Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor

Uzmanlar, fırınları karbonat ve sıcak sudan oluşan basit bir karışımla temizlemeleminizi, ardından da alüminyum folyoyla ovalayarak temizlemelerinizi öneriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor

Temizlik uzman Richard Price şunları söylüyor: "Fırın kapaklarını temizlemek zor olabilir çünkü yiyecek sıçramaları ve yağ genellikle yüzeye yapışır ve bu da lekelerin, sertçe ovalandıktan sonra bile çıkarılmasını zorlaştırır."

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor

"Fırınınızı uzun süredir temizlemediyseniz, bunu hemen yapmanız önemlidir."

Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor

"Çünkü biriken yağ ve yanık izleri bakteriler için mükemmel bir ortam yaratarak mutfak hijyenini ve yemek pişirme güvenliğinizi tehlikeye atıyor."

Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor

"Karbonat kullanmak fırını temizlemenin kolay ve etkili bir yoludur. Sadece üç dakikada harika sonuçlar elde edersiniz. Bu da onu son dakika temizlik işleri için ideal hale getirir."

Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor

ADIM ADIM FIRIN TEMİZLEME YÖNTEMİ

Fırın kapağına sıcak su dökün. Fırınınızı açın ve kenarlardan taşmayacak şekilde kapağı kaplayacak kadar sıcak su dökün.

Kapının üzerini kapatacak kadar karbonat serpin ve 30 saniye kadar bekletin.

Fırında yıllanmış yağlara son! Evdeki 2 malzemeyle saniyeler içinde pırıl pırıl oluyor

Alüminyum folyoyu bir top haline getirip, yumuşak dairesel hareketlerle üzerinde ovalayarak macun kıvamına gelene kadar ovun.

Macunu nemli bir bezle silin. Çizgileri gidermek için temiz bir bez ve suyla dolu bir sprey şişesi kullanın ve pürüzsüz bir yüzey için camı bir kağıt havluyla kurulayın.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA