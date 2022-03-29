Haberler Yaşam FLAŞ! KDV indirim nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı'ndan KDV indirimi açıklaması geldi!

Giriş Tarihi: 29.03.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 14:37

FLAŞ! KDV indirim nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı'ndan KDV indirimi açıklaması geldi!

Geçtiğimiz günkü Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği KDV indirimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Fahiş fiyatlara karşı birçok üründe uygulanacak olan bu indirimle beraber vatandaşların biraz olsun rahatlaması beklenirken bu konunu gündeme getirilmesiyle "KDV indirimi nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili ayrıntılar Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları ile belli olmuştu. Peki, KDV indirimi nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...