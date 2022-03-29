Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam FLAŞ! KDV indirim nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı'ndan KDV indirimi açıklaması geldi!
Giriş Tarihi: 29.03.2022 14:37 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022 14:37

FLAŞ! KDV indirim nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı'ndan KDV indirimi açıklaması geldi!

Geçtiğimiz günkü Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği KDV indirimi vatandaşların gündeminde yer alıyor. Fahiş fiyatlara karşı birçok üründe uygulanacak olan bu indirimle beraber vatandaşların biraz olsun rahatlaması beklenirken bu konunu gündeme getirilmesiyle "KDV indirimi nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili ayrıntılar Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları ile belli olmuştu. Peki, KDV indirimi nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar...

FLAŞ! KDV indirim nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı’ndan KDV indirimi açıklaması geldi!

KDV indirimi müjdesi geçtiğimiz gün son dakika açıklaması ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin ve yeme içme hizmetlerine yansıyacak olan bu indirimle beraber fahiş fiyatlara ve fırsatçılara dur denecek. Hal böyleyken "KDV indirimi nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte KDV indirimi olacak ürünler ve tüm detaylar...

FLAŞ! KDV indirim nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı’ndan KDV indirimi açıklaması geldi!

Ekonomide son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısına başkanlık etti. Külliye'de 3.5 saat süren toplantının ardından millete seslenen Erdoğan'ın birçok ana başlıkta hayat pahalılığı ile mücadele edecek indirim kararlarını duyurdu. Erdoğan'ın açıkladığı indirimlerin detayları son kullanıcıya yansıyacağının işareti oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından ve kalem kalem indirim gelen birçok ihtiyaç malzemesi ile hizmetten satır başları şöyle:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
FLAŞ! KDV indirim nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı’ndan KDV indirimi açıklaması geldi!

"TÜRKİYE'Yİ İLK 10'A SOKACAK BİR EKONOMİ PROGRAMI UYGULUYORUZ"

Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokacak bir programı uyguluyoruz. Sıkıntılarımız geçici ama unutmayın kazanımlarımız bakidir. Umudumuz canlı, geleceğimiz aydınlıktır. Milletimizin sadece sabırlı olmasını, bize güvenmesini istiyoruz.

SON DAKİKA | GIDA, ELEKTRİK, MESKEN VE TARIMSAL SULAMADA İNDİRİMİN DETAYLARI

İlk etapta gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e düşürmüştük. Ardından meskenlerde ve tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV'sini 1 Mart'tan itibaren yüzde 18'den yüzde 8'e indirdik.

FLAŞ! KDV indirim nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı’ndan KDV indirimi açıklaması geldi!

İŞTE KDV İNDİRİMİ YAPILAN ÜRÜNLERİN BAZILARI

Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamalarında duyurduğu indirimler şöyle;

Şimdi de temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık.

FLAŞ! KDV indirim nedir, hangi ürünlere gelecek, ne zaman başlayacak? Cumhurbaşkanı’ndan KDV indirimi açıklaması geldi!

İŞLETME VE OTELLERE KOLAYLIK

Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece birinci sınıf işletme, 3 yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranını yüzde 8'e indirmiş oluyoruz.

SON DAKİKA