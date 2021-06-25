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Haberler Yaşam Ford Focus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Giriş Tarihi: 25.06.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 12:32

Ford Focus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Ford gelecek sene Avrupa pazarı için Mondeo'nun fişini çekmeye hazırlanıyor. Fakat otomotiv devi Mondeo'nun yerini yeni bir modelle dolduracak. Söz konusu yeni araç kısa süre önce casus kameralara da yakalandı. Diğer yandan Ford ilginç bir gelişmeyle gündeme geldi. Bunun sebebi ise eski model bir Focus'tan kaynaklanıyor.

Ford Focus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Eski kasa Ford Focus'u olan bir araç sahibi otomobilinin revize edilmesini isteyerek TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto adlı programa başvuruda bulundu. Program için çalışan işinin ehli ustalara emanet ettiği aracını geri almaya gelen araç sahibi eski kasa Focus'un son halini gördüğünde şaşkına döndü.

Ford Focus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto programı araçları yenilemeye devam ediyor.

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Ford Focus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Bu defa eski kasa bir Ford Focus'u yenilediler.

Ford Focus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Aracın sahibi son halini görünce gözlerine inanamadı.

Ford Focus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

İşte o çalışma...

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