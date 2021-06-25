Ford Focus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Eski kasa Ford Focus'u olan bir araç sahibi otomobilinin revize edilmesini isteyerek TRT ekranlarında yayınlanan %100 Oto adlı programa başvuruda bulundu. Program için çalışan işinin ehli ustalara emanet ettiği aracını geri almaya gelen araç sahibi eski kasa Focus'un son halini gördüğünde şaşkına döndü.