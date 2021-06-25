Ford Focus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

HaberlerYaşamFord Focus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Giriş Tarihi: 25.06.2021 12:30Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 12:32
FordFocus sınırları zorladı! Görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Ford gelecek sene Avrupa pazarı için Mondeo'nun fişini çekmeye hazırlanıyor. Fakat otomotiv devi Mondeo'nun yerini yeni bir modelle dolduracak. Söz konusu yeni araç kısa süre önce casus kameralara da yakalandı. Diğer yandan Ford ilginç bir gelişmeyle gündeme geldi. Bunun sebebi ise eski model bir Focus'tan kaynaklanıyor.