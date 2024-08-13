Giriş Tarihi: 13.08.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024
17:42
Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Lille maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımı ile mücadele edecek.. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarının önünde galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bu akşam oynayıp oynayamayacağı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Fred oynayacak mı? Fred Lille maçında oynayacak mı? İşte detaylar...