Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! Lille maçında oynayacak mı?

Sarı lacivertliler, 13 Ağustos Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da oynayacağı Lille maçında bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Fred'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı maçta sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak olan Fred ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyordu.