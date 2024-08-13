Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 13.08.2024 17:38 Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 17:42

Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe'de Fred gelişmesi! Lille maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımı ile mücadele edecek.. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, taraftarının önünde galibiyet sevinci yaşamak istiyor. Fenerbahçe'nin yıldız orta sahası Fred'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bu akşam oynayıp oynayamayacağı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Peki, Fred oynayacak mı? Fred Lille maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! Lille maçında oynayacak mı?

Fred'in Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille ile oynanacak rövanş maçında oynayıp oynamayacağı futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak olan Fred'in son durumu merak ediliyor. Peki, Fred Lille maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! Lille maçında oynayacak mı?

Sarı lacivertliler, 13 Ağustos Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'da oynayacağı Lille maçında bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak kalan Fred'in oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu.

Fenerbahçe'nin Lugano ile oynadığı maçta sakatlanan ve bir süredir sahalardan uzak olan Fred ise bireysel olarak çalışmalarını sürdürüyordu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! Lille maçında oynayacak mı?

Sarı lacivertli kulübün sosyal medya hesabından, Brezilyalı futbolcunun düz koşu yaparken çekilmiş bir fotoğrafı paylaşılırken, bir kum saati emojisiyle de Fred'in sahalara dönüşü için geri sayıma geçildiği mesajı verildi.

Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! Lille maçında oynayacak mı?

Jose Mourinho'nun Brezilyalı orta sahayı fiziksel olarak hazır olmadan sahaya sürmeyeceği öğrenildi.

Fred'in salı günü maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fred Lille maçında oynayacak mı? Fenerbahçe’de Fred gelişmesi! Lille maçında oynayacak mı?
SON DAKİKA