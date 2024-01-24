Gabonlu Dina dere yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç iddia: Öldürülmeden önce alıkonmuş!

ANNEDEN KORKUNÇ İDDİA: BODRUMDA ALIKONDU!

anne Jessica Sandra Makemba Panga, Dina'nın dışarı çıkmadan önce bir apartmanın bodrumunda alıkonulduğunu iddia etti. Panga, "Biz konuşmaya çalışırken bir arkadaşı tarafından 2 kez rahatsız edildi, konuşmamız bölündü. Ölümünü öğrenene kadar bir daha haber alamadım. Kızımın sesi o gün mutlu geliyordu. Bana olumsuzluktan bahsetmemişti.