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Gabonlu Dina dere yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç iddia: Öldürülmeden önce alıkonmuş!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:33
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
16:33
Gabonlu Dina dere yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç iddia: Öldürülmeden önce alıkonmuş!
Gabonlu üniversite öğrencisi Dina'nın Karabük'teki Filyos Çayı kenarında cansız bedenine ulaşıldı. Dina'nın son bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar tutuklandı. Olayla ilgili yargılama sürerken Dina'nın annesinin iddiası şok etkisi yarattı: Öldürülmeden önce bodrumda alıkondu!