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Haberler Yaşam Gabonlu Dina dere yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç iddia: Öldürülmeden önce alıkonmuş!
Giriş Tarihi: 24.01.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 16:33

Gabonlu Dina dere yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç iddia: Öldürülmeden önce alıkonmuş!

Gabonlu üniversite öğrencisi Dina'nın Karabük'teki Filyos Çayı kenarında cansız bedenine ulaşıldı. Dina'nın son bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar tutuklandı. Olayla ilgili yargılama sürerken Dina'nın annesinin iddiası şok etkisi yarattı: Öldürülmeden önce bodrumda alıkondu!

DHA
Gabonlu Dina dere yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç iddia: Öldürülmeden önce alıkonmuş!

Türkiye, Karabük'te yaşanan vahşetle sarsıldı. Geçtiğimiz yıl mart ayında Filyos Çayı kenarında üniversite öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın cansız bedenine ulaşıldı. Cesedinde morluklar bulunan Dina'nın para karşılığı cinsel ilişki talebi içeren mesajlar aldığı, annesine Karabük'ten gitmek istediğini söylediğine dair ses kayıtları da ortaya çıktı.

Gabonlu Dina dere yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç iddia: Öldürülmeden önce alıkonmuş!

Soruşturma kapsamında 3'ü Gabon uyruklu, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ç. ile S.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 3 kez gözaltına alınıp, salıverilen Dina'nın son olarak bindiği otomobilin sürücüsü Dursun Acar ise 4'üncüsünde tutuklandı.

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Gabonlu Dina dere yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç iddia: Öldürülmeden önce alıkonmuş!

Olaya ilişkin yürütülen soruşturmanın ardından iddianame hazırlandı. İddianamede, Dursun Acar hakkında 'kendini savunamayacak durumda olan kişiyi suçu gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'cinsel istismara teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gabonlu Dina dere yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç iddia: Öldürülmeden önce alıkonmuş!

Bugün Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 2'nci duruşmaya anne ve baba kızlarının fotoğrafı olan 'Dina için adalet' yazan tişörtler giyerek katıldı. Baba Guy Serge Ibouanga, "Öğrenci olarak bulunduğu Karabük'te cinayete kurban gitti. Gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyoruz. Olayın evde başladığını düşünüyoruz. Dina'nın neden evden çıktığına dair makul bir gerekçe göremiyoruz. Onu tehdit ettiklerini biliyorum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Gabonlu Dina dere yatağında ölü bulunmuştu! Korkunç iddia: Öldürülmeden önce alıkonmuş!

ANNEDEN KORKUNÇ İDDİA: BODRUMDA ALIKONDU!
anne Jessica Sandra Makemba Panga, Dina'nın dışarı çıkmadan önce bir apartmanın bodrumunda alıkonulduğunu iddia etti. Panga, "Biz konuşmaya çalışırken bir arkadaşı tarafından 2 kez rahatsız edildi, konuşmamız bölündü. Ölümünü öğrenene kadar bir daha haber alamadım. Kızımın sesi o gün mutlu geliyordu. Bana olumsuzluktan bahsetmemişti.

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