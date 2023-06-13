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Haberler Yaşam Galatasaray Lisesi kapısından gizemli şekilde kaybolmuştu: Yerine kopyası yerleştirildi!
Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:54 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 10:54

Galatasaray Lisesi kapısından gizemli şekilde kaybolmuştu: Yerine kopyası yerleştirildi!

Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan ön kapısındaki sütunda bulunan tarihi yılan heykeli yaklaşık 3 ay önce bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Kaybolan heykelin yerine mermer malzemeden 110 kiloluk yeni bir yılan heykeli yerleştirildi. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal heykelin akıbeti ise bilinmiyor...

Galatasaray Lisesi kapısından gizemli şekilde kaybolmuştu: Yerine kopyası yerleştirildi!

Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'nde bulunan kapısındaki sağ ve sol tarafındaki sütunlarda yer alan ikiz yılan heykellerinden biri yaklaşık 3 ay önce bilinmeyen bir sebeple ortadan kaybolmuştu. Okul yönetimi ve Galatasaray Lisesi Vakfı tarafından kayıp heykelin yerine kopyası yaptırıldı.

Galatasaray Lisesi kapısından gizemli şekilde kaybolmuştu: Yerine kopyası yerleştirildi!

Mermer malzeme kullanılarak yapılan ve orijinali örnek alınarak hazırlanan yılan heykeli, metal pimler, halat ve yapıştırıcı kimyasalla yerine yerleştirildi. Ağırlığı 110 kilogramı bulan eser, sütuna 45 dakikada monte edildi. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal heykelin akıbeti ise bilinmiyor.

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Galatasaray Lisesi kapısından gizemli şekilde kaybolmuştu: Yerine kopyası yerleştirildi!

Heykelin yapımını üstlenen Heykeltıraş Ozan Dursun, "Burada Galatasaray Lisesinin Vakfı'nın yaptırmış olduğu bir heykelleyiz. Okulun tarihinden süregelen burada yer alan bir heykel. Çeşitli koşullardan dolayı ya çalındı ya kırıldı.

Galatasaray Lisesi kapısından gizemli şekilde kaybolmuştu: Yerine kopyası yerleştirildi!

Vakıf vasıtasıyla bu heykelin yeniden restorasyonunu yaptık, buraya aldık ve bizden sonraki nesle aynı eserin bir kopyasını birebir yapmaya çalışarak buraya yerleştirmiş olduk.

Galatasaray Lisesi kapısından gizemli şekilde kaybolmuştu: Yerine kopyası yerleştirildi!

El işçiliği olduğu için yapan ustasından mutlaka farkı olacaktır. Aslında 19. yüzyıldan kalma bir eserin bugün kopyasını yapıyoruz.

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