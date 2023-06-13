Galatasaray Lisesi kapısından gizemli şekilde kaybolmuştu: Yerine kopyası yerleştirildi!

Heykelin yapımını üstlenen Heykeltıraş Ozan Dursun, "Burada Galatasaray Lisesinin Vakfı'nın yaptırmış olduğu bir heykelleyiz. Okulun tarihinden süregelen burada yer alan bir heykel. Çeşitli koşullardan dolayı ya çalındı ya kırıldı.