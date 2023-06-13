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Galatasaray Lisesi kapısından gizemli şekilde kaybolmuştu: Yerine kopyası yerleştirildi!
Giriş Tarihi: 13.06.2023 10:54
Güncelleme Tarihi: 13.06.2023
10:54
Galatasaray Lisesi kapısından gizemli şekilde kaybolmuştu: Yerine kopyası yerleştirildi!
Galatasaray Lisesi'nin İstiklal Caddesi'ne bakan ön kapısındaki sütunda bulunan tarihi yılan heykeli yaklaşık 3 ay önce bilinmeyen bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Kaybolan heykelin yerine mermer malzemeden 110 kiloluk yeni bir yılan heykeli yerleştirildi. Yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen orijinal heykelin akıbeti ise bilinmiyor...