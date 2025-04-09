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Haberler Yaşam Gaziantep'te korkunç vahşet: Genç yazılımcıyı parçalara böldüler, asansör boşluğuna attılar
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 14:49

Gaziantep'te korkunç vahşet: Genç yazılımcıyı parçalara böldüler, asansör boşluğuna attılar

Gaziantep'te yaşayan Suriye uyruklu yazılımcı Ömer İzzetoğlu evinde öldürüldükten sonra parçalara bölünerek asansör boşluğuna atıldı. İzzetoğlu'nun ölümü ile ilgili hakkında kayıp ihbarında bulunan eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

MEHMET BONCUK
Gaziantep’te korkunç vahşet: Genç yazılımcıyı parçalara böldüler, asansör boşluğuna attılar

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Kavaklık Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşayan Suriye uyruklu yazılımcı Ömer İzzetoğlu'nun (34) eşi Merve İzzetoğlu (30) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

Gaziantep’te korkunç vahşet: Genç yazılımcıyı parçalara böldüler, asansör boşluğuna attılar

ÜZERİ TOPRAK ÖRTÜLÜ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kayıp ihbarında bulunan Merve İzzetoğlu ve yakınlarının birbiriyle çelişen ifadeleri üzerine evde yaptığı aramada kan izleri bulunca soruşturmayı derinleştirdi.

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Gaziantep’te korkunç vahşet: Genç yazılımcıyı parçalara böldüler, asansör boşluğuna attılar

Cinayet bürosu ekipleri genç adamın parçalanmış cesedini evin havalandırma boşluğunda üzerine toprak örtülü halde buldu.

Gaziantep’te korkunç vahşet: Genç yazılımcıyı parçalara böldüler, asansör boşluğuna attılar

EŞİ VE 5 ŞÜPHELİYE GÖZALTINA ALINDI

İzzetoğlu'nun cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Gaziantep’te korkunç vahşet: Genç yazılımcıyı parçalara böldüler, asansör boşluğuna attılar

Adli tıpta işlemleri tamamlanan cenaze, defnedilmek üzere Suriye'nin Azez ilçesine gönderildi.