Gaziantep’te korkunç vahşet: Genç yazılımcıyı parçalara böldüler, asansör boşluğuna attılar

ÜZERİ TOPRAK ÖRTÜLÜ HALDE BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kayıp ihbarında bulunan Merve İzzetoğlu ve yakınlarının birbiriyle çelişen ifadeleri üzerine evde yaptığı aramada kan izleri bulunca soruşturmayı derinleştirdi.