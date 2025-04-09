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Gaziantep'te korkunç vahşet: Genç yazılımcıyı parçalara böldüler, asansör boşluğuna attılar
Giriş Tarihi: 09.04.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
14:49
Gaziantep'te korkunç vahşet: Genç yazılımcıyı parçalara böldüler, asansör boşluğuna attılar
Gaziantep'te yaşayan Suriye uyruklu yazılımcı Ömer İzzetoğlu evinde öldürüldükten sonra parçalara bölünerek asansör boşluğuna atıldı. İzzetoğlu'nun ölümü ile ilgili hakkında kayıp ihbarında bulunan eşinin de aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.