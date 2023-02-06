Haberler Yaşam Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Deprem nedeniyle Gaziantep'te okullar tatil mi?

Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:41

Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Deprem nedeniyle Gaziantep'te okullar tatil mi?

Türkiye bugün karanlık bir güne uyandı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki deprem çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olurken öte yandan bölge halkı normal şartlarda bugün sömestr tatilinin bitecek olması nedeniyle "Gaziantep'te yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?" sorularına yanıt arıyor. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Peki, okullarda eğitim ne zaman başlayacak, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? İşte o açıklama…