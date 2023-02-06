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Haberler Yaşam Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Deprem nedeniyle Gaziantep'te okullar tatil mi?
Giriş Tarihi: 06.02.2023 11:41 Güncelleme Tarihi: 06.02.2023 11:41

Yarın Gaziantep'te okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Deprem nedeniyle Gaziantep'te okullar tatil mi?

Türkiye bugün karanlık bir güne uyandı. Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki deprem çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesine neden olurken öte yandan bölge halkı normal şartlarda bugün sömestr tatilinin bitecek olması nedeniyle "Gaziantep'te yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi?" sorularına yanıt arıyor. Arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Peki, okullarda eğitim ne zaman başlayacak, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi? İşte o açıklama…

Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Deprem nedeniyle Gaziantep’te okullar tatil mi?

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki deprem Gaziantep'te de hissedilirken "okullar tatil mi?" sorusu yanıt aramaya başladı. Bölgede çok sayıda bina yıkıldı ve hasar aldı. Göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan açıklama geldi. Peki, Gaziantep'te yarın okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? İşte Gaziantep'te eğitime başlanacak tarih ve o açıklamanın detayları.

Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Deprem nedeniyle Gaziantep’te okullar tatil mi?

GAZİANTEP'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay: Milli Eğitim Bakanımız ile görüşüldü, deprem bölgesi olan 10 ilde tüm okullar 1 hafta süreyle tatil edildi.

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Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Deprem nedeniyle Gaziantep’te okullar tatil mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "(Kahramanmaraş merkezli deprem) Bir hafta tüm okullarımız bu 10 ilimizde tatil ama sonrasıyla alakalı bakanımızla

Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Deprem nedeniyle Gaziantep’te okullar tatil mi?

İşte o iller:

Kahramanmaraş,

Kilis,

Diyarbakır,

Adana,

Yarın Gaziantep’te okullar tatil mi, kaç gün tatil edildi? Deprem nedeniyle Gaziantep’te okullar tatil mi?

Osmaniye,

Gaziantep,

Şanlırurfa,

Adıyaman,

Malatya

Hatay