Giriş Tarihi: 07.11.2024 06:49
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024
07:36
Gazze'ye en çok yardım Türkiye'den: 54 bin ton yardım gönderildi
Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada tüm zorluk ve kısıtlamalara rağmen Gazze ve Lübnan'a yönelik yardımların sürdüğünü açıkladı. Meriç, "Türkiye, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında Gazze'ye toplam 54 bin ton yardım malzemesi gönderdi ve bölgeye ulaştırılan yardımların yüzde 31'ini karşılayarak yardım yapan ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti" dedi.