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Giriş Tarihi: 07.11.2024 06:49 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 07:36

Gazze'ye en çok yardım Türkiye'den: 54 bin ton yardım gönderildi

Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada tüm zorluk ve kısıtlamalara rağmen Gazze ve Lübnan'a yönelik yardımların sürdüğünü açıkladı. Meriç, "Türkiye, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında Gazze'ye toplam 54 bin ton yardım malzemesi gönderdi ve bölgeye ulaştırılan yardımların yüzde 31'ini karşılayarak yardım yapan ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti" dedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Gazze’ye en çok yardım Türkiye’den: 54 bin ton yardım gönderildi

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki soykırımı hâlâ devam ediyor. Türkiye ise birçok platformda soykırıma karşı Gazzeli Müslümanların yanında yer almayı sürdürüyor. İsrail bu yıl ise katliamlarını Lübnan'a kaydırdı. Bölgeye insani yardımların ulaşmasını engellemeye çalışan İsrail'e rağmen Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke Türkiye oldu.

Gazze’ye en çok yardım Türkiye’den: 54 bin ton yardım gönderildi

İsrail'in engelleme girişimine rağmen yardım kuruluşları Gazze'ye yönelik insani yardımlarını sürdürdü. Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, SABAH'a yaptığı açıklamada ise tüm zorluk ve kısıtlamalara rağmen Gazze ve Lübnan'a yönelik ne tür yardımlar yapıldığını açıkladı.

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Gazze’ye en çok yardım Türkiye’den: 54 bin ton yardım gönderildi

"TÜRKİYE, YARDIM YAPAN ÜLKELER ARASINDA İLK SIRAYA YERLEŞTİ"

Türk Kızılay Başkanı Meriç, Türk Kızılay olarak, Gazze Şeridi ve Lübnan'da süren insani krizlere yönelik yardım faaliyetlerimizi aralıksız sürdürdüklerini ifade edip "Türkiye, Filistin İnsani Yardım Operasyonu kapsamında Gazze'ye toplam 54 bin ton yardım malzemesi gönderdi ve bölgeye ulaştırılan yardımların yüzde 31'ini karşılayarak yardım yapan ülkeler arasında ilk sıraya yerleşti.

Gazze’ye en çok yardım Türkiye’den: 54 bin ton yardım gönderildi

Çatışmaların ilk gününden itibaren hava, deniz ve karayolu üzerinden insani yardım malzemesini Gazze'ye sevk ediyoruz. AFAD ve sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde Mersin Limanı'ndan 11 İyilik Gemisi'ni Mısır'ın El Ariş Limanı'na göndererek, bölgenin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağladık" dedi.

Gazze’ye en çok yardım Türkiye’den: 54 bin ton yardım gönderildi

"900 TIRLIK MALZEMEYİ GAZZE'YE ULAŞTIRDIK. ALTERNATİF ROTALAR DENİYORUZ"

900 tırlık malzemeyi Gazze'ye ulaştırdıklarının altını çizen Meriç, "Bu sevkiyatlarımızda gıda, barınma ve hijyen malzemelerinin yanı sıra bebek bezi, battaniye, giyim malzemesi, bebek maması, çadır, ambulans, jeneratör, tekerlekli sandalye ve medikal ürünler gibi toplamda 900 tırlık malzemeyi Gazze'ye ulaştırdık. Yardımların bölgeye ulaşması sürecinde Mısır ve Filistin Kızılayları başta olmak üzere tüm ilgili ülkelerle birlikte hareket ediyoruz.

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