Gazze’ye en çok yardım Türkiye’den: 54 bin ton yardım gönderildi

İşgalci İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki soykırımı hâlâ devam ediyor. Türkiye ise birçok platformda soykırıma karşı Gazzeli Müslümanların yanında yer almayı sürdürüyor. İsrail bu yıl ise katliamlarını Lübnan'a kaydırdı. Bölgeye insani yardımların ulaşmasını engellemeye çalışan İsrail'e rağmen Gazze'ye en fazla insani yardım yapan ülke Türkiye oldu.