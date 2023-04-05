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Giriş Tarihi: 05.04.2023 09:41 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 09:41

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO 2023 RESMİ GAZETE'DEN GEÇTİ Mİ? Geçici işçilere kadro kimleri kapsıyor, şartları ne?

Son dakika Geçici işçiye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Torba yasa arasında en düşük emekli maaşında artış da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçici işçiye kadro düzenlemesi yer aldı. 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro düzenlemelerinden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni bir düzenlemenin de sonuna geldi. Peki, Geçici işçiye kadro geldi mi, verilecek mi? Geçici işçilere kadro kimleri kapsıyor, şartları ne? İşte konu hakkında detaylar

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO 2023 RESMİ GAZETE’DEN GEÇTİ Mİ? Geçici işçilere kadro kimleri kapsıyor, şartları ne?

Geçici işçilere kadro son dakika haberleri 2023 sıklıkla vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Resmi Gazete'de torba yasa yayımlandı ve vatandaşlar "Geçici işçi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorusuna yanıt arıyordu. Torba yasada en düşük emekli maaşının yükselmesi, bayram ikramiyesi gibi hususlar da yer alıyor. Peki, geçici işçilere kadro kimleri kapsıyor, şartları ne? Geçici işçiye kadro verildi mi? İşte detaylar

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO 2023 RESMİ GAZETE’DEN GEÇTİ Mİ? Geçici işçilere kadro kimleri kapsıyor, şartları ne?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la, muharip gazilerin aylıkları arasındaki farklılıklar giderilecek ve asgari ücretin net tutarında aylık ödenecek.

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GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO 2023 RESMİ GAZETE’DEN GEÇTİ Mİ? Geçici işçilere kadro kimleri kapsıyor, şartları ne?

DETAYLARI

Kanunla, kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi de artırılırdı.

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

Sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçişi yapılamadığından geçici iş pozisyonlarında çalıştırılmaya devam edilen işçilerin, bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık veya emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanacakları tarihte iş sözleşmelerinin sona erdirilmesini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kaldırıldı. Bu şekilde iş sözleşmesinin sürdürülmesi ya da sona erdirilmesi kararının sözleşmenin taraflarına bırakılması amaçlanıyor.

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO 2023 RESMİ GAZETE’DEN GEÇTİ Mİ? Geçici işçilere kadro kimleri kapsıyor, şartları ne?

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

Güvenlik korucuları ve vefatları halinde hak sahiplerine bağlanan emekli aylığı, en düşük 7 bin 500 lira olacak.

Muharip gazi aylıkları ile vefatları halinde yakınlarına bağlanan aylıklar ve güvenlik korucularının emekli aylıklarına ilişkin düzenlemeler 1 Nisan 2023'ten geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesi nisan ayı ödeme döneminden itibaren yayımı tarihinde uygulanacak.

Yüksek yargı mensuplarının özlük haklarına yönelik maddeleri, kanunun yayımını takip eden ay başından, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personele yönelik düzenleme ise kanunun yayımını takip eden ayın 1'inde, diğer düzenlemeler ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO 2023 RESMİ GAZETE’DEN GEÇTİ Mİ? Geçici işçilere kadro kimleri kapsıyor, şartları ne?

90 BİN TAŞERONA KADRO SON DURUM

90 bin taşeron işçi kadroya geçmeyi bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takviminde ilk sırada geçici işçi sorunu yer alıyor. Bu sorunun çözülmesi ardından sırada taşerona kadro olacak.

Konuya dair Bakan Vedat Bilgin'den açıklama geldi:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada 1 milyon işçiye daha önceki yıllar kadro verildiğini ve o düzenlemeden 90 bin işçinin yararlanmadığına vurgu yaptı.

Bakan Bilgin açıklamasında " Onların problemlerini kasım ayında ya da daha erken çözmüş olacağız. Şu anda geçici işçiler sorunu var. 90 bin işçinin kadroya alınması için çalışmalarımız sürüyor." dedi.

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