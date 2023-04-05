GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO 2023 RESMİ GAZETE’DEN GEÇTİ Mİ? Geçici işçilere kadro kimleri kapsıyor, şartları ne?

Son dakika Geçici işçiye kadro Resmi Gazete'de yayımlandı mı sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Torba yasa arasında en düşük emekli maaşında artış da yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda geçici işçiye kadro düzenlemesi yer aldı. 3600 ek gösterge, EYT, sözleşmeliye kadro düzenlemelerinden sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yeni bir düzenlemenin de sonuna geldi. Peki, Geçici işçiye kadro geldi mi, verilecek mi? Geçici işçilere kadro kimleri kapsıyor, şartları ne? İşte konu hakkında detaylar