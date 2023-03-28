Geçici işçiye kadro son dakika haberleri 2023: TBMM’de kabul edildi! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Geçici işçiye kadro son dakika haberleri ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Sözleşmeliye kadro yasasının ardından gözler geçici işçiye kadro düzenlemesine çevrilmişti. Gelen son dakika haberine göre en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor. 60 bin işçiyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmalarının önü açılacak. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, Geçici işçilere kadro son durum gelişmeleri 2023…