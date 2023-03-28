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Haberler Yaşam Geçici işçiye kadro son dakika haberleri 2023: TBMM'de kabul edildi! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?
Giriş Tarihi: 28.03.2023 17:16 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 17:16

Geçici işçiye kadro son dakika haberleri 2023: TBMM'de kabul edildi! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Geçici işçiye kadro son dakika haberleri ile yeniden gündemdeki yerini aldı. Sözleşmeliye kadro yasasının ardından gözler geçici işçiye kadro düzenlemesine çevrilmişti. Gelen son dakika haberine göre en düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifinin yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşması bekleniyor. 60 bin işçiyi ilgilendiren düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte geçici işçilerin kadrolu işçi olarak çalışmalarının önü açılacak. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler? İşte, Geçici işçilere kadro son durum gelişmeleri 2023…

Geçici işçiye kadro son dakika haberleri 2023: TBMM’de kabul edildi! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. Uzun süredir gündemde yer alan ve 60 bin işçiyi ilgilendiren düzenlemede sona yaklaşıldı. En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Bilgin geçtiğimiz günlerde, "Geçici işçiler sorununu çözmek üzere önemli bir adım attık. Çalışmayı Meclis'e intikal ettirdik" demişti. 300 bin çalışanı ilgilendiren kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra yasalaşarak yürürlüğe girecek. Peki, Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, Resmi Gazete'de yayımlandı mı, kimleri kapsıyor? İşte, 2023 Geçici işçiye kadro son dakika haberleri ve konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler.

Geçici işçiye kadro son dakika haberleri 2023: TBMM’de kabul edildi! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

SON DAKİKA: GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO DÜZENLEMESİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYO'NUNDA KABUL EDİLDİ!

En düşük emekli maaşında artış ve geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Öte yandan AK Parti'li Elitaş, teklifteki, geçici işçilerle ilgili bölüme değinerek

"Geçici işçi çalıştırılan kurum ve kuruluşlardaki kadrolarda herhangi bir şekilde boşalma olduğu takdirde kurum ilan edecek. Kıdem sırasına göre; halen çalışan veya çalışma hakkı bulunan geçici işçilere öncelik vermekle birlikte onları kadrolu işçi haline dönüştürmüş olacak" diye konuştu.

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Geçici işçiye kadro son dakika haberleri 2023: TBMM’de kabul edildi! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİ ÇALIŞTIRMA SÜRESİ ARTIYOR!

Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor.

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

Geçici işçiye kadro son dakika haberleri 2023: TBMM’de kabul edildi! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO TEKLİFİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

60 bin işçiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığında haberimizde yer verilecektir.

Geçici işçiye kadro son dakika haberleri 2023: TBMM’de kabul edildi! Geçici işçiye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, şartları neler?

KADROYA KAÇ KİŞİ GEÇECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz haftalarda geçici işçiye kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Bilgin, konu ile ilgili açıklamasında "Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak calışmaları sağlanacak" ifadelerini kullandı.

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