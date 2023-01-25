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Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 09:35

Geçici işçiye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor? 300 bin geçici işçiye kadro son durum ne, ne zaman gelecek?

Geçici işçiye kadro verilecek mi, gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçtikten sonra Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, önlerinde sırada hangi çalışmaların olduğundan bahsetti. 90 bin taşerona kadro ve 300 bin geçici işçilere kadro son durumu bu sebeple araştırılıyor. 458 bin sözleşmelinin ardından yeni çalışmalarla vatandaşların refah seviyesi artırılmaya devam ediliyor. Peki, 300 bin geçici işçiye kadro var mı, gelecek mi? geçici işçiye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte detaylar

Geçici işçiye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor? 300 bin geçici işçiye kadro son durum ne, ne zaman gelecek?

Geçici işçiye kadro son durum araştırmaları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerin kadroya alınmasına dair içinde bulunduğumuz ayı işaret etti. Bu açıklamalardan sonra, geçici işçiye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek soruları yanıt arıyor. İşte detaylar

Geçici işçiye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor? 300 bin geçici işçiye kadro son durum ne, ne zaman gelecek?

300 BİN GEÇİCİ İŞÇİ KADROYA GEÇECEK!

Yılın ilk Kabine Toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin geçici işçiye kadro müjdesini şöyle verdi:

"Önümüzde geçici işçiler dosyası var. Sayıları 300 bin. İhtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu işçi olarak çalışmaları sağlanacak"

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Geçici işçiye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor? 300 bin geçici işçiye kadro son durum ne, ne zaman gelecek?

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO NE ZAMAN VERİLECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçici işçilerin kadroya alınmasına dair içinde bulunduğumuz ayı işaret etti. Teknik çalışmanın sürdüğünü aktaran Bakan Bilgin çalışma hakkında "Ay sonuna doğru Meclise intikal ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Geçici işçiye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor? 300 bin geçici işçiye kadro son durum ne, ne zaman gelecek?

TAŞERON ÇALIŞMASINDAN FARKLI OLACAK

Geçtiğimiz günlerde geçici işçi meselesine değinen Bakan Bilgin şu ifadeleri kullanmıştı:

"O meclise gönderilecek hale gelecek, teknik çalışmaları yapıyoruz. O sorunun çözülmesine hassasiyet gösteriyoruz.

Geçici işçiye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor? 300 bin geçici işçiye kadro son durum ne, ne zaman gelecek?

O arkadaşlarımızın bütün haklarından istifade etmesini sağlayacak bir düzenleme yapıyoruz. Taşeronla karıştırılıyor, onunla aynı değil. O ayrı bir konu."

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