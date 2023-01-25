Haberler Yaşam Geçici işçiye kadro verilecek mi, kimleri kapsıyor? 300 bin geçici işçiye kadro son durum ne, ne zaman gelecek?

Giriş Tarihi: 25.01.2023 09:35 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 09:35

Geçici işçiye kadro verilecek mi, gelecek mi sorusu vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçtikten sonra Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, önlerinde sırada hangi çalışmaların olduğundan bahsetti. 90 bin taşerona kadro ve 300 bin geçici işçilere kadro son durumu bu sebeple araştırılıyor. 458 bin sözleşmelinin ardından yeni çalışmalarla vatandaşların refah seviyesi artırılmaya devam ediliyor. Peki, 300 bin geçici işçiye kadro var mı, gelecek mi? geçici işçiye kadro kimleri kapsıyor, ne zaman verilecek? İşte detaylar