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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Final serisi son hız devam ediyor!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:48 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 11:48

GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Final serisi son hız devam ediyor!

Gelinim Mutfakta 5 Haziran puan durumu merak ediliyor. Final serisinde büyük ödülü almak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabete devam ediyor. 4. finalist gelinin Başak olmasıyla dengeler değişmişti. Kayınvalidelerin gelinlerinin yaptığı yemeği bulmak için mücadele verdiği yarışta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, Gelinim Mutfakta 5 haziran puan durumu ve kazanan!

GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Final serisi son hız devam ediyor!

Gelinim Mutfakta final serisiyle hız kesmeden devam ediyor. Sezon birincisi kim olacak merakla bekleniyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen programda çeyrek altın ve bilezik sayısı final serisinde 80 taneye yükseldi. Final dörtlüsü olan isimler ise Başak, Zeynep, Damla ve Kıymet oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?

GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Final serisi son hız devam ediyor!

GELİNİM MUTFAKTA 1403. BÖLÜM

Gelinim Mutfakta 1403. bölümde Kıymet diğer gelinler tarafından eleştirilince devreye kayınvalidesi Nurkadın hanım giriyor!

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GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Final serisi son hız devam ediyor!

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN ÇEYREK ALTIN KAZANANLARI

Final serisinde ilk çeyrek altını alan isim Zeynep olurken, 4 Haziran Salı günü ekranlara gelen bölümde çeyrek altını kazanan gelin yine Zeynep oldu.

5 Haziran tarihli yayında çeyrek altın kazanan gelin henüz açıklanmadı.

GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Final serisi son hız devam ediyor!

GELİNİM MUTFAKTA 3 HAZİRAN PUAN DURUMU

ZEYNEP 20

DAMLA 19

BAŞAK 10

KIYMET 7

GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Final serisi son hız devam ediyor!

GELİNİM MUTFAKTA 4 HAZİRAN PUAN DURUMU

ZEYNEP 19

DAMLA 6

BAŞAK 5

KIYMET 7

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