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GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Final serisi son hız devam ediyor!
Giriş Tarihi: 05.06.2024 11:48
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
11:48
GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Final serisi son hız devam ediyor!
Gelinim Mutfakta 5 Haziran puan durumu merak ediliyor. Final serisinde büyük ödülü almak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabete devam ediyor. 4. finalist gelinin Başak olmasıyla dengeler değişmişti. Kayınvalidelerin gelinlerinin yaptığı yemeği bulmak için mücadele verdiği yarışta bugün çeyrek altını kim alacak? İşte, Gelinim Mutfakta 5 haziran puan durumu ve kazanan!