GELİNİM MUTFAKTA 5 HAZİRAN | Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı? Final serisi son hız devam ediyor!

Gelinim Mutfakta final serisiyle hız kesmeden devam ediyor. Sezon birincisi kim olacak merakla bekleniyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen programda çeyrek altın ve bilezik sayısı final serisinde 80 taneye yükseldi. Final dörtlüsü olan isimler ise Başak, Zeynep, Damla ve Kıymet oldu. Peki, Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim kazandı?