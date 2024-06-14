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Haberler Yaşam GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ 14 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 10:44 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 10:44

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ 14 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta 14 Haziran 2024 Cuma puan durumu merak ediliyor. Final serisinde büyük ödülü almak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabete devam ediyor. 4 finalist gelinden birinci olana 50 bilezik, ikinci olana ise 30 bilezik verilecek. Kayınvalidelerin gelinlerinin yaptığı yemeği bulmak için mücadele verdiği yarışta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 14 Haziran puan durumu ve kazanan!

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ 14 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

Gelinim Mutfakta final serisiyle hız kesmeden devam ediyor. Sezon birincisi kim olacak merakla bekleniyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekranlara gelen programın sezon finalinde 80 altın bilezik dağıtılıyor. Peki,Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ 14 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 6. SEZON FİNALİ ÖDÜLÜ NE?

Gelinim Mutafta 6. sezonun finalinde birinci olacak yarışmacı ise 50 bileziği alacak. Yarışmadan ikinci olarak ayrılacak olan yarışmacı ise 30 bilezik kazanacak. Toplamda Gelinim Mutfakta 6 sezonun da 80 bilezik ödül dağıtılacak.

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GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ 14 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da 4 hafta boyunca eleme olmayacak. Gelinler birinci olup 50 bileziği kazanmak için birbirleri ile kıyasıya yarışacaklar. İkinci olanda 30 bilezikle teselli ödülü kazanacak.

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ 14 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ

Gelinim Mutfakta 1410. Bölümde Kıymet'in kayınvalidesi hakkında söyledikleri herkesi çok şaşırtıyor!

GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ 14 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

14 Haziran Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin henüz açıklanmadı.

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