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GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ 14 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 10:44
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
10:44
GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ 14 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?
Gelinim Mutfakta 14 Haziran 2024 Cuma puan durumu merak ediliyor. Final serisinde büyük ödülü almak isteyen yarışmacılar kıyasıya rekabete devam ediyor. 4 finalist gelinden birinci olana 50 bilezik, ikinci olana ise 30 bilezik verilecek. Kayınvalidelerin gelinlerinin yaptığı yemeği bulmak için mücadele verdiği yarışta bugün çeyrek altını kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 14 Haziran puan durumu ve kazanan!