GELİNİM MUTFAKTA FİNAL GÜNÜ 14 HAZİRAN || Gelinim Mutfakta bugün çeyrek altını kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 6. SEZON FİNALİ ÖDÜLÜ NE?

Gelinim Mutafta 6. sezonun finalinde birinci olacak yarışmacı ise 50 bileziği alacak. Yarışmadan ikinci olarak ayrılacak olan yarışmacı ise 30 bilezik kazanacak. Toplamda Gelinim Mutfakta 6 sezonun da 80 bilezik ödül dağıtılacak.