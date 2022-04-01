Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:26

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?

Hafta içi ekrana gelen Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli oluyor. Kaynanaların puan durumunu belirlediği yarışmanın dördüncü gününde kulise telefonunu sokarak kural ihlali yapan Nurten hanım, gelinim Hasret ile birlikte yarışmadan diskalifiye edildi. Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?