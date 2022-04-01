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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 01.04.2022 10:26 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022 10:26

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?

Hafta içi ekrana gelen Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi bugün belli oluyor. Kaynanaların puan durumunu belirlediği yarışmanın dördüncü gününde kulise telefonunu sokarak kural ihlali yapan Nurten hanım, gelinim Hasret ile birlikte yarışmadan diskalifiye edildi. Bazı gelinler istediği puanı alamazken, en iyi puanı alan bir gelin adayı ise çeyrek altın alarak, günü birinci olarak tamamlıyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan 2022 Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta elenen ve birinci olan isim merak ediliyor. Haftanın final gününde gelinler en yüksek puanı alarak gün birincisi olmak için çabalıyor. En düşük puanı alan gelin ise elenerek yarışmaya veda ediyor. Geçen hafta, 5 altın bilezik "Miyase'nin" oldu. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

PUAN DURUMU

DAMLA

YEŞİM

MİYASE

ÖYKÜ

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Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Hasret" oldu. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, 5 altın bilezik "Miyase'nin" oldu.

Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı da bu hafta "Fulya" oldu.

PUAN DURUMU

HASRET: 88

MİYASE: 87

YEŞİM: 58

FULYA:46

Gelinim Mutfakta kim elendi kim birinci oldu? 1 Nisan Gelinim Mutfakta haftanın puan durumu ile birincisi açıklandı mı?
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