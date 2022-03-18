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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.03.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022 16:11

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Programın 890.bölümünde Nurten Hanım, tadım ve puanlama sırasında Nursel Ergin'i şaşırtan bir açıklamada bulunuyor. Gelinine özellikle 1 puan verdiğini ve yarışmadan elenmek istediğini açıklıyor. Haftanın en yüksek puanı ile 5 altın bileziği kazanan isim belli olurken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 18 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı? İşte haftanın birincisi…

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusu bugün belli oluyor. Yeni sezonda ekranlara Gelinim Mutfakta yarışma programında gelinler bugün de kıyasıya yarışıyor. En lezzetli yemeklerin yapıldığı programda gelinler arasından sadece biri gün birincisi oluyor. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı yarışmada gelinler arasında sadece bir kişi altın bilezik ödülünün sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 18 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ?

Haftanın son gününde en yüksek puanı alıp çeyrek altını kazanan gelin "Yeşim" oldu. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı Gelinim Mutfakta yarışmasında, 5 altın bilezik "Yeşim'in" oldu. Gelinim Mutfakta programında elenen gelin adayı da bu hafta "Deniz" oldu.

PUAN DURUMU

Miyase:

Yeşim:

Hasret:

Deniz:

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

17 MART 2022 GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kazanan gelin adayı Yeşim oldu.

GEÇEN HAFTA NELER OLDU?

Gelinim Mutfakta birincisi 85 puanla Yeşim oldu. Elenen isim ise 64 puanla Fatma olarak açıklandı.

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