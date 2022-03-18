Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen ismi merak ediliyor. Programın 890.bölümünde Nurten Hanım, tadım ve puanlama sırasında Nursel Ergin'i şaşırtan bir açıklamada bulunuyor. Gelinine özellikle 1 puan verdiğini ve yarışmadan elenmek istediğini açıklıyor. Haftanın en yüksek puanı ile 5 altın bileziği kazanan isim belli olurken en düşük puanı alan gelin elenerek yarışmaya veda ediyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 18 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı? İşte haftanın birincisi…