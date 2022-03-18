Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusu yanıt buldu! 18 Mart 2022 Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu sorusu bugün belli oluyor. Yeni sezonda ekranlara Gelinim Mutfakta yarışma programında gelinler bugün de kıyasıya yarışıyor. En lezzetli yemeklerin yapıldığı programda gelinler arasından sadece biri gün birincisi oluyor. Kaynanalar arasında çekişmelerin eksik olmadığı yarışmada gelinler arasında sadece bir kişi altın bilezik ödülünün sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 18 Mart Gelinim Mutfakta haftanın birincisi ve puan durumu açıklandı mı?