Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyreği ve bilezikleri kim aldı?

Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 10:54

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu soruları her hafta Cuma olduğu gibi bugün de yanıt aramaya başladı. Sunucu Nursel Ergin tarafından son programda ara final olacağı açıklandı. Bugün ara final tarihine kadar son eleme gerçekleşecek. Kalan yarışmacılar bir ay boyunca kesintisiz yarışa devam edecek. Kanal D ekranlarında yayımlanan program 1080. Bölüm ile ekranlarda. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, bilezikleri ve çeyreği kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 27 Ocak 2023 puan durumu…