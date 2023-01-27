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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyreği ve bilezikleri kim aldı?
Giriş Tarihi: 27.01.2023 10:50 Güncelleme Tarihi: 27.01.2023 10:54

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyreği ve bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu soruları her hafta Cuma olduğu gibi bugün de yanıt aramaya başladı. Sunucu Nursel Ergin tarafından son programda ara final olacağı açıklandı. Bugün ara final tarihine kadar son eleme gerçekleşecek. Kalan yarışmacılar bir ay boyunca kesintisiz yarışa devam edecek. Kanal D ekranlarında yayımlanan program 1080. Bölüm ile ekranlarda. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu, bilezikleri ve çeyreği kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 27 Ocak 2023 puan durumu…

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyreği ve bilezikleri kim aldı?

Gelinim Mutfakta bugün bilezikleri kim aldı, çeyreği kim kazandı soruları yanıt arıyor. Ara final öncesinde son elemenin yapılacağı bugünde araştırmalar sürüyor. 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu sonrası Nursel Ergin kazanan ve elenen ismi açıklayacak. Heyecan giderek artıyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? İşte, ara final tarihi ile elenen ve kazanan isim!

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ, KİM BİRİNCİ OLDU?

27 Ocak 2023 Cuma günü ekranlara gelen haftanın finali ile ara final öncesinde son eleme yapılıyor. İşte, yarışmadan son dakika haberleri…

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyreği ve bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUFTAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?

Bu hafta 7 altın bileziğin sahibi henüz belli olmadı. Yarışmada heyecan dorukta. Ara final öncesinde son isimler açıklanıyor.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyreği ve bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Bu hafta puan durumu henüz belli olmadı çeyrek final ve bileziklerin sahibi açıklandığında haberimizde olacak.

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyreği ve bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'da elenen isim araştırılıyor. Ara finalden önce takımdan son ayrılan isim belli oluyor!

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 27 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu ile çeyreği ve bilezikleri kim aldı?

GELİNİM MUTFAKTA 27 OCAK PUAN DURUMU

İşte haftanın finali puan durumu:

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