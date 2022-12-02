Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 hafta finali puan durumu

Gelinim Mutfakta elenen isim ve haftanın birincisi, 2 Aralık 2022 hafta finali ile belli oluyor. Dün Gelinim Mutfakta çeyrek altın alan yarışmacı Hatice olurken, puan durumunda yarışmacılar birbirine çok yakın. Hatice, Merve, Yeşim ve Zerrin 7 altın bileziği almak için yarışıyor. Bu çatı altında, Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu yanıt arıyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hafta finali puan durumu ile belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte detaylar…