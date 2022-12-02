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Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 hafta finali puan durumu
Giriş Tarihi: 02.12.2022 12:59 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 13:00

Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 hafta finali puan durumu

Gelinim Mutfakta elenen isim ve haftanın birincisi, 2 Aralık 2022 hafta finali ile belli oluyor. Dün Gelinim Mutfakta çeyrek altın alan yarışmacı Hatice olurken, puan durumunda yarışmacılar birbirine çok yakın. Hatice, Merve, Yeşim ve Zerrin 7 altın bileziği almak için yarışıyor. Bu çatı altında, Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu yanıt arıyor. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi hafta finali puan durumu ile belli olacak. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta kim kazandı, altın bilezikleri kim aldı? İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 hafta finali puan durumu

Gelinim Mutfakta kim elendi sorusu yanıt arıyor. Haftalık puan durumu üzerinden yarışmacıların birbirine çok yakın puanda olduğunu görüyoruz. Gelinim Mutfakta haftanın birincisi altın bileziklerin sahibi olacak. Dün çeyrek altını Hatice aldı. Bu sebeple, Gelinim Mutfakta kim kazandı sorusunu soruyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta haftanın birincisi kim oldu, kim kazandı? İşte detaylar…

Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 hafta finali puan durumu

GELİNİM MUFTAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz belli olmadı.

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Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 hafta finali puan durumu

GELİNİM MUFTAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta elenen isim henüz açıklanmadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 hafta finali puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Bugün çeyrek altını alan isim henüz belli olmadı.

Gelinim Mutfakta kim elendi, elenen isim belli oldu mu? Gelinim Mutfakta kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? 2 Aralık 2022 hafta finali puan durumu

DÜN GELİNİM MUFTAKTA ÇEYREĞİ KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta dün Hatice çeyrek altını aldı.

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