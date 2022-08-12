Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi için resmi açıklama geldi! Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILARI İLE EKRANLARA GELİYOR

Geçen sezon 25 altın bileziği Yeşim evine götürdükten sonra izleyiciler acaba bu sezon yarışmacılar kim olarak sorusunu uzun süre sordu. Resmi açıklama geldi ve yeni yarışmacılar ile Gelinim Mutfakta'nın bu sezona başlayacağı bildirildi.