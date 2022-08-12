Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi için resmi açıklama geldi! Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor belli oldu!
Giriş Tarihi: 12.08.2022 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.08.2022 10:05

Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi için resmi açıklama geldi! Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor belli oldu!

Son dakika beklenen gün geldi ve Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor sorusuna cevap programın resmi Instagram hesabı üzerinden geldi. Böylece Gelinim Mutfakta çok yakında ekranlarda yer alacak. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı ve hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yer alan program için sürekli olarak Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor sorusu soruluyordu. Gelinim mutfakta ödül olarak her gün birinci olan yarışmacıya çeyrek, hafta birincisine de altın bilezik veriliyordu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi için resmi açıklama geldi! Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor belli oldu!

Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor sorusuna cevap resmi hesaptan geldi. Uzun süredir Kanal D ekranlarında yer alan program için sürekli olarak Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor sorusu soruluyordu. Nursel Ergin'n sunuculuğunu yaptığı program yeni yarışmacılarıyla birlikte ekranlara dönüyor. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar!

Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi için resmi açıklama geldi! Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCU İDDİALARI

Gelinim Mutfakta beşinci sezonu için Nursel Ergin dışında farklı bir sunucunun olacağına dair iddialar uzun süre boyunca konuşuldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi için resmi açıklama geldi! Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor belli oldu!

Gelen son açıklamalar ışığında görüyoruz ki Gelinim Mutfakta bu sezonda da Nursel Ergin'e emanet.

Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi için resmi açıklama geldi! Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA YENİ YARIŞMACILARI İLE EKRANLARA GELİYOR

Geçen sezon 25 altın bileziği Yeşim evine götürdükten sonra izleyiciler acaba bu sezon yarışmacılar kim olarak sorusunu uzun süre sordu. Resmi açıklama geldi ve yeni yarışmacılar ile Gelinim Mutfakta'nın bu sezona başlayacağı bildirildi.

Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi için resmi açıklama geldi! Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak sorusuna cevap programın resmi hesabından geldi! Böylece 1 Temmuzda sezon finali yapan program için tarih verildi.

SON DAKİKA