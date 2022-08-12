Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi için resmi açıklama geldi! Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor belli oldu!

Son dakika beklenen gün geldi ve Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor sorusuna cevap programın resmi Instagram hesabı üzerinden geldi. Böylece Gelinim Mutfakta çok yakında ekranlarda yer alacak. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı ve hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yer alan program için sürekli olarak Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor sorusu soruluyordu. Gelinim mutfakta ödül olarak her gün birinci olan yarışmacıya çeyrek, hafta birincisine de altın bilezik veriliyordu. Peki, Gelinim Mutfakta yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte detaylar!