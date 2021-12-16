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Giriş Tarihi: 16.12.2021 16:20 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 16:20

Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum ne? Asgari ücrette vergi dilimi kalktı mı, ne oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Asgari ücret zam oranı açıklanmasının ardından Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum merak ediliyor. Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek zammı yapıldı" dedi. Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığının müjdesini de verdi. Peki Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum ne? Asgari ücrette vergi dilimi kalktı mı, ne oldu? İşte son durum

Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum ne? Asgari ücrette vergi dilimi kalktı mı, ne oldu?

Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son dakika gelişmeleri binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Başkan Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücret zam oranının akabinde vergi diliminin kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. Erdoğan, asgari ücret zammının yüzde 50,4 oranında gerçekleştiğini bildirdi. Peki Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum ne? Asgari ücrette vergi dilimi kalktı mı, ne oldu?

Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum ne? Asgari ücrette vergi dilimi kalktı mı, ne oldu?

ASGARİ ÜCRETTEN GELİR VERGİSİ VE DAMGA VERGİSİ KALDIRILDI!

Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyordu. Bu vergilerden 2'si için sevindirici haber geldi. asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisi de kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi için verilen kararı "Vergiden muaf tutulması tartışmaları yaşanmıştır. Bu özlemi de hayata geçiriyoruz. Yılbaşı itibariyle gelir vergisi ve damga vergisini asgari ücretten kaldırıyoruz. 450 TL'lik yüksek işveren kesimini, kurtarmış oluyoruz." sözleriyle duyurdu.

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Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum ne? Asgari ücrette vergi dilimi kalktı mı, ne oldu?

ASGARİ ÜCRET 2021'DE AGİ İLE ÖDEME VAR

2021 yılı asgari ücret hesabında baktığımızda çalışanlar 456,13 lira gelir vergisi ve 27,15 lira da damga vergisi ödüyor. Gelir vergisinin bekar işçi için 268,31 lirası çalışana AGİ olarak iade edilirken 27,15 lirası damga vergisi maaştan kesiliyor.

İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci Vergi Dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak.

Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Ücretliler üzerinden gelir vergisi, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve damga vergisi olmak üzere 4 farklı kesinti yapılıyor.

Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum ne? Asgari ücrette vergi dilimi kalktı mı, ne oldu?

Brüt 3.577 lira olan asgari ücretten alınan prim ve vergi tutarı 751 lirayı buluyor. İşçi ve işverenin mutabakata vardığı gelir vergisinde birinci vergi dilimi, yıllık brüt asgari ücret miktarına çekilerek çalışanların daha az vergi ödemesi sağlanacak.

Kümülatif vergi matrahı hesaplanırken brüt asgari ücret esas alınacak. Düzenlemeyle çalışanlara bin 500 liralık gelir vergisinden kaynaklanan katkı sağlanacak.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

2022 yılının asgari ücreti 4.250 TL oldu.

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