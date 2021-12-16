Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Asgari ücret zam oranı açıklanmasının ardından Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum merak ediliyor. Asgari ücretin 4 bin liranın altında kalmaması için vergi indirimi, prim desteği başta olmak üzere çok yönlü bir çalışma yürütüldü. Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek zammı yapıldı" dedi. Erdoğan, asgari ücretten gelir ve damga vergisinin de kaldırıldığının müjdesini de verdi. Peki Gelir vergisi, damga vergisi, SSK primi son durum ne? Asgari ücrette vergi dilimi kalktı mı, ne oldu? İşte son durum