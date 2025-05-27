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Haberler Yaşam Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking'i sollayıp geçtiler...
Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:48 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:48

Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking'i sollayıp geçtiler...

Dünyanın en zeki insanları listesi yayınlandı. 10 kişilik listenin başlarında olması beklenen dahi isimler listeye ancak sonlardan dahil olabildi. İnsan zekasının sınırlarını zorlayan bu listenin ilk sırasındaki ismin '250-300 IQ' aralığında olduğu tahmin ediliyor. İşte dünyanın en zeki insanları;

Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

Dünyanın en zeki insanları listesi yayınlandı. Bu isimler, bilimden sanata, matematikten uzay araştırmalarına kadar pek çok alanda sınırları zorladılar. Bazıları henüz çocuk yaşta üniversiteye kabul edilirken, kimileri insanlığın anlayışını değiştiren keşifler yaptı. İşte o dâhiler;

Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

Stephen Hawking (IQ: 160)

İngiliz teorik fizikçi Hawking, kara delikler ve kozmoloji üzerine yaptığı çalışmalarla tanınır. ALS hastalığına rağmen bilimsel katkılarına devam etmiştir.

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Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

Albert Einstein (Tahmini IQ: 160–190)

Görelilik teorisiyle tanınan fizikçi Einstein'ın IQ'su tam olarak bilinmemekle birlikte, 160 ila 190 arasında tahmin edilmektedir.

Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

Leonardo da Vinci (Tahmini IQ: 180–190)

Rönesans dönemi sanatçısı, mucit ve bilim insanı da Vinci'nin IQ'sunun 180 ila 190 arasında olduğu tahmin ediliyor. Sanat ve bilim alanındaki katkılarıyla tanınır.

Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

Garry Kasparov (IQ: 190+)

Dünya satranç şampiyonu Kasparov, stratejik zekâsıyla tanınır. 1997'de IBM'in Deep Blue adlı bilgisayarına karşı oynadığı maçlar tarihe geçmiştir.

Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

Marilyn vos Savant (IQ: 190)

Amerikalı yazar ve köşe yazarı vos Savant, 1985'te Guinness Dünya Rekorları tarafından "dünyanın en yüksek IQ'suna sahip kadını" olarak tanındı.

Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

Kim Ung-Yong (IQ: 210)

Güney Koreli mühendis Kim, 4 yaşında üniversite derslerine katıldı ve 8 yaşında NASA tarafından davet edildi. IQ'su 210 olarak ölçülmüştür.

Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

Christopher Hirata (IQ: 225)

Amerikalı fizikçi Hirata, 14 yaşında Caltech'e kabul edildi ve 16 yaşında NASA'da Mars kolonizasyonu projesinde çalıştı. Astrofizik alanında önemli çalışmalara imza atmıştır.

Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

YoungHoon Kim (IQ: 276)

Güney Koreli mühendis YoungHoon Kim, 276 IQ puanıyla şu anda kaydedilmiş en yüksek IQ'ya sahip kişi olarak biliniyor. Bu değer, çeşitli kuruluşlar tarafından doğrulanmıştır.

Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

William James Sidis (IQ: 250–300)

1898 doğumlu Amerikalı dâhi, 11 yaşında Harvard Üniversitesi'ne kabul edildi. Çok sayıda dil bilen ve çeşitli alanlarda çalışmalar yapan Sidis'in IQ'su 250 ila 300 arasında tahmin ediliyor.