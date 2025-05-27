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Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking'i sollayıp geçtiler...
Giriş Tarihi: 27.05.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025
15:48
Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking'i sollayıp geçtiler...
Dünyanın en zeki insanları listesi yayınlandı. 10 kişilik listenin başlarında olması beklenen dahi isimler listeye ancak sonlardan dahil olabildi. İnsan zekasının sınırlarını zorlayan bu listenin ilk sırasındaki ismin '250-300 IQ' aralığında olduğu tahmin ediliyor. İşte dünyanın en zeki insanları;