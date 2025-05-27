Gelmiş geçmiş en zeki 10 insan açıklandı: Albert Einstein, Stephen Hawking’i sollayıp geçtiler...

Dünyanın en zeki insanları listesi yayınlandı. Bu isimler, bilimden sanata, matematikten uzay araştırmalarına kadar pek çok alanda sınırları zorladılar. Bazıları henüz çocuk yaşta üniversiteye kabul edilirken, kimileri insanlığın anlayışını değiştiren keşifler yaptı. İşte o dâhiler;