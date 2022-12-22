Gelsin Hayat Bildiği Gibi 23. bölüm izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm full HD izle

Payaslı Songül'ün son günlerde yaşadıklarından sonra onu dışarda yemeğe çıkarmaya karar verir. Songül lüks bir mekana gideceklerini düşünürken Payaslı'nın onu getirdiği yere biraz şaşırsa da ilerleyen saatlerde gittikleri yerin her ayrıntısının Payaslı tarafından ne kadar ince düşünüldüğünü bir kez daha anlar.