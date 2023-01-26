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Haberler Yaşam Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle
Giriş Tarihi: 26.01.2023 20:31 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 20:32

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Show TV'nin her Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle ekranı için araştırmalar başlandı. Başrollerinde Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin 26 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan 27. Bölümünde Sadi ve Songül iki odadan birini yatak odası yapmaya karar verir. Ancak ikisi de kendi odasından vazgeçmez. İkilinin yaptıkları planlar yüzünden akşam yatacak bir yatakları kalmaz. Dizinin sıkı takipçileri, Show TV dizi izle ekranı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Devrim Özkan, Ertan Saban, Özge Özberk, Nilsu Berfin Aktaş gibi isimleri buluşturan dizinin 26 Ocak 2023 tarihli yeni bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyen izleyiciler, Gelsin Hayat Bildiği Gibi yeni bölüm izle linki için arama motorlarına yöneldi. Yeni bölümde, Sadi'nin Songül'ü mutlu etmek için götürdüğü adreste Servet'in adamları onları bekler. Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle ekranı Show TV tarafından paylaşıldı. İşte, Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle full HD, tek parça ve kesintisiz!

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ SON BÖLÜM İZLE

İşte 26 Ocak 2023 Perşembe akşamı ekranlara gelen bölümü izlemek için:

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ 27. BÖLÜM ÖZETİ

Sadi ve Songül iki odadan birini yatak odası yapmaya karar verirler. Ancak ne Songül'ün ne de Sadi'nin kendi odasını bırakmaya niyeti yoktur. Birbirinin arkasından iş çeviren ikilinin yaptıkları planlar yüzünden akşam yatacak bir yatakları kalmaz.

Meltem'in, Buğra ve Derya'nın tanışmasını istemesi Yaver'i zor durumda bırakır. Meltem'i üzmek istemeyen Yaver bu buluşmayı erteleyebilecek midir? Zülfikar, Melek'in yaşadığı zor günleri atlatmak için elinden geleni yaparken Melek eşyalarını toplamak için geldiği evde Celal'in çocuklarıyla karşılaşır.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Aylin aradığı işi sonunda bulur ama ilk iş günü çalıştığı yere gelen davetsiz misafirler kafede olay çıkmasına neden olur. Aylin zor anında yanında olan Araz'la yakınlaşırken bir çift gözün onları izlediğinden habersizdir.

Araz sonunda hem Gizem'e hem de Aylin'e olan yakınlığının sebebini birine açıklamak zorunda kalır. Servet, köşkteki para dolu bavulun kendisine getirilmesini isterken Gizem ise elindeki parayla geçmişte canını yakan herkesten intikam almayı kafasına koyar.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle! Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle

Sadi'nin Songül'le yaptığı konuşma sonrası Songül'ü mutlu etmek için götürdüğü adreste Servet'in adamları onları beklemektedir.

Derya'ya ulaşamayan Kıvanç, kuryeden aldığı bir not yüzünden akşam vakti hiç çalmak istemediği bir kapıyı ziyaret etmek zorunda kalır.

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