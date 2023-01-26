Show TV'nin her Perşembe akşamı izleyicisiyle buluşturduğu dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi son bölüm izle ekranı için araştırmalar başlandı. Başrollerinde Ertan Saban ve Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin 26 Ocak Perşembe akşamı yayınlanan 27. Bölümünde Sadi ve Songül iki odadan birini yatak odası yapmaya karar verir. Ancak ikisi de kendi odasından vazgeçmez. İkilinin yaptıkları planlar yüzünden akşam yatacak bir yatakları kalmaz. Dizinin sıkı takipçileri, Show TV dizi izle ekranı ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle şeklinde araştırmalarına başladı. İşte, full HD, tek parça ve kesintisiz seçenekleriyle Show TV ile Gelsin Hayat Bildiği Gibi 27. bölüm izle…