Genç hemşire Batuhan Yiğit ölü bulunmuştu! Çantasından çıkan not sevenlerini yasa boğdu

GERİYE ÇANTASINDA BIRAKTIĞI NOT KALDI

Genç hemşire Yiğit'in şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.