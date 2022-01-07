HaberlerYaşamGenç hemşire Batuhan Yiğit ölü bulunmuştu! Çantasından çıkan not sevenlerini yasa boğdu
Giriş Tarihi: 07.01.2022 08:11Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 08:12
Genç hemşire Batuhan Yiğit ölü bulunmuştu! Çantasından çıkan not sevenlerini yasa boğdu
Denizli'de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan genç hemşire Batuhan Yiğit 6 gün sonra dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulundu. Vücudundaki kesikleri hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu ve aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen sağlıkçının çantasından ise "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı. Son kez çocuğuna bakan acılı annenin, "En ufak bir şeyden şüphelensem Yiğit'imi korumaya, kurtarmaya çalışırdım. Benim kuzum" sözleri yürek burktu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...