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Haberler Yaşam Genç hemşire Batuhan Yiğit ölü bulunmuştu! Çantasından çıkan not sevenlerini yasa boğdu
Giriş Tarihi: 07.01.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 07.01.2022 08:12

Genç hemşire Batuhan Yiğit ölü bulunmuştu! Çantasından çıkan not sevenlerini yasa boğdu

Denizli'de ataması yapıldıktan sonra ortadan kaybolan genç hemşire Batuhan Yiğit 6 gün sonra dere yatağında boğazı ile bileği kesilmiş halde bulundu. Vücudundaki kesikleri hayati tehlike arz etmeyecek şekilde olduğu ve aşırı kan kaybı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen sağlıkçının çantasından ise "Ölümünden kimse sorumlu değildir" yazılı not çıktı. Son kez çocuğuna bakan acılı annenin, "En ufak bir şeyden şüphelensem Yiğit'imi korumaya, kurtarmaya çalışırdım. Benim kuzum" sözleri yürek burktu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

BERKAN ÇETİN
Genç hemşire Batuhan Yiğit ölü bulunmuştu! Çantasından çıkan not sevenlerini yasa boğdu

SON DAKİKA: GENÇ HEMŞİRE BATUHAN YİĞİT ÖLÜ BULUNMUŞTU! ÇANTASINDAN ÇIKAN NOT SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesinde yaşayan 23 yaşındaki Batuhan Yiğit, 6 gün önce ailesine "Arkadaşlarıma gidiyorum" diyerek evden ayrıldı.

Genç hemşire Batuhan Yiğit ölü bulunmuştu! Çantasından çıkan not sevenlerini yasa boğdu

Pamukkale Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'nden mezun olan ve kısa süre önce İstanbul'a ataması yapılan Batuhan Yiğit'e ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

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Genç hemşire Batuhan Yiğit ölü bulunmuştu! Çantasından çıkan not sevenlerini yasa boğdu

6 gün boyunca arama çalışmalarını sürdüren aile, Motosikletli Polis Timleri ile beraber kayıp oğullarını Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanının içerisinden geçen dere yatağında boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Genç hemşire Batuhan Yiğit ölü bulunmuştu! Çantasından çıkan not sevenlerini yasa boğdu

Acı haber üzerine çok sayıda ekibin sevk edildiği olay yerinde sinir krizi geçiren aile üyeleri, ayakta durmakta güçlük çekti.

Genç hemşire Batuhan Yiğit ölü bulunmuştu! Çantasından çıkan not sevenlerini yasa boğdu

GERİYE ÇANTASINDA BIRAKTIĞI NOT KALDI

Genç hemşire Yiğit'in şüpheli ölümünün intihar mı yoksa cinayete mi olduğunun anlaşılması için Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

SON DAKİKA