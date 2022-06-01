Haberler Yaşam Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Kalçasından çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:28 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:28

Genç kadın hayatının şokunu yaşadı! Kalçasından çıkanlar doktorları bile şaşırttı

Genç bir kadın uzun süredir yaşadığı kalça ağrısı nedeniyle doktora gitti. Sonrasında yaşananlar ise tam anlamıyla şoka uğrattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler milyonlarca kez izlendi. Uzun süredir kalçası ve sırtının alt bölgesindeki ağrı ve şişliklerden şikayet ediyordu. Sonunda doktorun kapısını çalmak zorunda kaldı. Ünlü doktor en kısa sürede ameliyata alınması gerektiğini dile getirdi. Genç kadın operasyon için bıçak altına yattı. Ameliyat sırasında ortaya çıkanlar herkesi hayretler içinde bıraktı. İşte o görüntüler...