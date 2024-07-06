Genç kız haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü... Çakma veterinere 10 yıl hapis talebi

"BEN VETERİNERİM, BEN DE MAĞDURUM"



Şüpheli Mehmet Ö. ise ifadesinde veteriner hekimlik yaptığını, daha önce sosyal medyada bir köpek sahiplendirme ilanı gördüğünü, ilanda iletişim bilgileri yer alan şahısla iletişim kurduğunu, kendisinden 570 TL pet taksi ücreti istendiğini, ücretin köpek kendisine geldikten sonra ödenmek üzere anlaştıklarını, şahsın kendisinden faturalandırma için kimlik bilgilerini istediğini, bunun üzerine şahsa kendisine ait kimlik bilgilerini ve veteriner kimlik kartının fotoğrafını gönderdiğini, akabinde şahsın kendisini engellediğini, şahsın kendisinde herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, o konuşmayla alakalı elinde herhangi bir belge de bulunmadığını, bu olaydan yaklaşık üç ay sonra Şırnak ilinden arayan bir şahsın satın aldıkları köpeğin kliniğe gelip gelmediğini sorması üzerine kimlik bilgilerinin dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığını anladığını söyleyerek suçlamaları reddetti.