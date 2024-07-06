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Haberler Yaşam Genç kız haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü... Çakma veterinere 10 yıl hapis talebi
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:33 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 10:37

Genç kız haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü... Çakma veterinere 10 yıl hapis talebi

İstanbul Çekmeköy'de sosyal medyada gerçek dışı köpek sahiplendirme ilanı paylaşarak bir genç kızı dolandıran sahte veterinerin tezgahı pes dedirtti. İlanı görüp kendisiyle iletişime geçen Elif K.'den pet taksi ücreti adı altında 500 lira alan Mehmet Ö., çeşitli bahanelerle para istemeyi sürdürünce genç kızın babası devreye girdi. Babanın şikayeti sonucu oyunu ortaya çıkan çakma veterinerin daha önce de pek çok hayvanseveri dolandırdığı ortaya çıktı...

SEDA NUR GÜNAYDIN
Genç kız haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü... Çakma veterinere 10 yıl hapis talebi

Çekmeköy'de 18 yaşındaki Elif K., bir köpeği olması için can atıyordu. Yaklaşık bir yıl önce sosyal medyada dolaşırken köpek sahiplendirme ilanı gören genç kız, heyecanla ilandaki telefonu aradı. Sahipsiz bir köpeğe yuva bulmak adına paylaşılan fotoğrafın altındansa akıl almaz bir dolandırıcılık tezgahı çıktı.

Genç kız haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü... Çakma veterinere 10 yıl hapis talebi

KÖPEK SAHİPLENDİRME TEZGAHI

İddiaya göre Elif K. ve telefonla aradığı Mehmet Ö., köpek sahiplendirme konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre Mehmet Ö., genç kızdan köpeği kendisine göndermesi için pet taksi ücreti olan 500 lirayı hesabına göndermesini istedi. İnandırıcı olması adına kendisinin olduğunu ileri sürerek kimlik fotoğrafını da gönderen Mehmet Ö., böylece genç kızın güvenini kazanmış oldu.

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Genç kız haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü... Çakma veterinere 10 yıl hapis talebi

GENÇ KIZIN VİCDANINI KULLANARAK DOLANDIRDI

Saniyeler içinde parayı gönderen Elif K.(18), heyecanla köpeğinin gelmesini beklerken beyninden vurulmuşa döndü. Mehmet Ö.(28)'nün çeşitli bahanelerle kendisinden para istemesi sonucu dolandırıldığını anlayan genç kız, durumu babasına anlattı.

Genç kız haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü... Çakma veterinere 10 yıl hapis talebi

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA MASKELİ ŞÜPHELİ

Baba Aydın K.(47), kızının yaşadığı mağduriyet sonrası savcılığın yolunu tuttu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda genç kızın şüpheli Mehmet Ö.'nün hesabına para attığı gün bahse konu para çekim işlemine ilişkin kamera görüntülerinde para çekim işlemini gerçekleştiren kişinin başında kapüşon ve yüzünde maske olması nedeniyle görüntülerinin teşhise elverişsiz olduğu kaydedildi.

Genç kız haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü... Çakma veterinere 10 yıl hapis talebi

"BEN VETERİNERİM, BEN DE MAĞDURUM"

Şüpheli Mehmet Ö. ise ifadesinde veteriner hekimlik yaptığını, daha önce sosyal medyada bir köpek sahiplendirme ilanı gördüğünü, ilanda iletişim bilgileri yer alan şahısla iletişim kurduğunu, kendisinden 570 TL pet taksi ücreti istendiğini, ücretin köpek kendisine geldikten sonra ödenmek üzere anlaştıklarını, şahsın kendisinden faturalandırma için kimlik bilgilerini istediğini, bunun üzerine şahsa kendisine ait kimlik bilgilerini ve veteriner kimlik kartının fotoğrafını gönderdiğini, akabinde şahsın kendisini engellediğini, şahsın kendisinde herhangi bir bilgisinin bulunmadığını, o konuşmayla alakalı elinde herhangi bir belge de bulunmadığını, bu olaydan yaklaşık üç ay sonra Şırnak ilinden arayan bir şahsın satın aldıkları köpeğin kliniğe gelip gelmediğini sorması üzerine kimlik bilgilerinin dolandırıcılık eylemlerinde kullanıldığını anladığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

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