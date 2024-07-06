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Genç kız haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü... Çakma veterinere 10 yıl hapis talebi
Giriş Tarihi: 06.07.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
10:37
Genç kız haberi alınca beyninden vurulmuşa döndü... Çakma veterinere 10 yıl hapis talebi
İstanbul Çekmeköy'de sosyal medyada gerçek dışı köpek sahiplendirme ilanı paylaşarak bir genç kızı dolandıran sahte veterinerin tezgahı pes dedirtti. İlanı görüp kendisiyle iletişime geçen Elif K.'den pet taksi ücreti adı altında 500 lira alan Mehmet Ö., çeşitli bahanelerle para istemeyi sürdürünce genç kızın babası devreye girdi. Babanın şikayeti sonucu oyunu ortaya çıkan çakma veterinerin daha önce de pek çok hayvanseveri dolandırdığı ortaya çıktı...