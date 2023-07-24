Haberler
Yaşam
Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı! 3 milyonluk tazminat davası
Giriş Tarihi: 24.07.2023 06:41
Güncelleme Tarihi: 24.07.2023
07:08
Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı! 3 milyonluk tazminat davası
İstanbul'da 14 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası yapan yabancı uyruklu sürücünün yardıma koşan vatandaşlara ve polislere çarpan araç sürücüsü Kayhan Keser, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'deki aile şirketinde çalışan şoför, araç da şirkete ait çıktı. Ailesi, 3 milyon TL'lik tazminat davası açtı.