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Haberler Yaşam Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı! 3 milyonluk tazminat davası
Giriş Tarihi: 24.07.2023 06:41 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 07:08

Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı! 3 milyonluk tazminat davası

İstanbul'da 14 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası yapan yabancı uyruklu sürücünün yardıma koşan vatandaşlara ve polislere çarpan araç sürücüsü Kayhan Keser, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'deki aile şirketinde çalışan şoför, araç da şirkete ait çıktı. Ailesi, 3 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

Deniz YUSUFOĞLU
Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı! 3 milyonluk tazminat davası

Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halinde olan Abubakar Baled O Jubran, 14 Eylül 2021 akşamı İstanbul Tekstilkent mevkiinde kaza yaptı.

Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı! 3 milyonluk tazminat davası

Çok sayıda vatandaş ile polisler yardıma koştu. Ancak o sırada arkadan gelen Kayhan K., fren bile yapmadan kaza alanında bulunanlara çarptı. 32 yaşındaki mimar Şiyar Ümit öldü, aralarında polis memuru Mertcan Karapınar ile yine mimar olan Baran Sarohan'ın da bulunduğu 6 kişi de ağır yaralandı.

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Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı! 3 milyonluk tazminat davası

Kazayla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı süreci devam ederken, polis tutanağına göre yüzde 100 kusurlu olan Kayhan K. ile ilgili sürpriz bir detay günyüzüne çıktı.

Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı! 3 milyonluk tazminat davası

Kayhan K.'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin sahibi olduğu Beylikdüzü'deki İmamoğlu İnşaat A.Ş.'de çalıştığı, aracın da yine bu şirkete ait olduğu ortaya çıktı. Deren adlı bir kız babası olan genç mimarın ailesi, İmamoğlu İnşaat ve sürücü Kayhan K.'ye ek bir dava açarak tazminat talebinde bulundu.

Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı! 3 milyonluk tazminat davası

Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne aile adına başvuran avukat, hazırladığı dilekçede ölen mimar Şiyar Ümit'in annesi Şükran Ümit, baba Cahit Ümit ve abla Ümmü Gülsüm Ümit için her birine 1'er milyon olmak üzere toplamda 3 milyon manevi tazminat istedi.

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