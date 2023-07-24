Genç mimarın ölümünde İmamoğlu detayı! 3 milyonluk tazminat davası

Çok sayıda vatandaş ile polisler yardıma koştu. Ancak o sırada arkadan gelen Kayhan K., fren bile yapmadan kaza alanında bulunanlara çarptı. 32 yaşındaki mimar Şiyar Ümit öldü, aralarında polis memuru Mertcan Karapınar ile yine mimar olan Baran Sarohan'ın da bulunduğu 6 kişi de ağır yaralandı.