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Haberler Yaşam Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 2022 videosu: Başarılarla dolu bir yıl böyle geçti!
Giriş Tarihi: 01.01.2023 15:32 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 15:47

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 2022 videosu: Başarılarla dolu bir yıl böyle geçti!

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından 2022 yılında gençlik ve spor alanında yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılarla ilgili "GSB'de Geçen Yıl" videosu paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 2022 videosu: Başarılarla dolu bir yıl böyle geçti!

Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı "GSB'de Geçen Yıl" videosunda, ''Her yeni güne başlarken umudumuzda çoğalıyor. Çünkü bu ülkede iyi bir şeyler yapmak için çalışan çok. Bir insanın hayatına dokunabilmek için çabalayan çok.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 2022 videosu: Başarılarla dolu bir yıl böyle geçti!

Dünyaya anlam, yarına değer katmak için uğraşan çok. Yüzlerdeki gülümsemeyi, birlikteliği, sevgiyi çoğaltmak için düşünen, geleceği büyütmek için üreten çok.

Bakan Kasapoğlu paylaştı! İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda geçen yıl | Video

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Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 2022 videosu: Başarılarla dolu bir yıl böyle geçti!

Hatta milyonlarca. Daha yapacak çok işimiz var ama sayımız çok'' denilerek, 2022 yılında gençlik ve spor alanındaki istatistiki bilgiler paylaşılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 2022 videosu: Başarılarla dolu bir yıl böyle geçti!

Buna göre, 2022 yılında 183 Gençlik ve Spor tesisi, 36 Gençlik Merkezi, 67 Genç Ofis açılırken Gençlik Kampı sayısı ise 54'e yükseldi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 2022 videosu: Başarılarla dolu bir yıl böyle geçti!

"Genç Ne Sever?" ve "GNS Müzekart" platformlarından 1 milyon 75 bin genç, "Seyahatsever" projesinden ise 325 bin genç faydalandı.

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