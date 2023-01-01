Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan 2022 videosu: Başarılarla dolu bir yıl böyle geçti!

Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı "GSB'de Geçen Yıl" videosunda, ''Her yeni güne başlarken umudumuzda çoğalıyor. Çünkü bu ülkede iyi bir şeyler yapmak için çalışan çok. Bir insanın hayatına dokunabilmek için çabalayan çok.