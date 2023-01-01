Video Haber Bakan Kasapoğlu paylaştı! İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda geçen yıl | Video
Bakan Kasapoğlu paylaştı! İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda geçen yıl | Video

Bakan Kasapoğlu paylaştı! İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda geçen yıl | Video

01.01.2023 | 15:19

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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından 2022 yılında gençlik ve spor alanında yapılan çalışmalar ve elde edilen başarılarla ilgili “GSB’de Geçen Yıl” videosu paylaştı.

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Bakan Kasapoğlu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı "GSB'de Geçen Yıl" videosunda, ''Her yeni güne başlarken umudumuzda çoğalıyor. Çünkü bu ülkede iyi bir şeyler yapmak için çalışan çok. Bir insanın hayatına dokunabilmek için çabalayan çok. Dünyaya anlam, yarına değer katmak için uğraşan çok. Yüzlerdeki gülümsemeyi, birlikteliği, sevgiyi çoğaltmak için düşünen, geleceği büyütmek için üreten çok. Hatta milyonlarca. Daha yapacak çok işimiz var ama sayımız çok'' denilerek, 2022 yılında gençlik ve spor alanındaki istatistiki bilgiler paylaşılıyor.

Buna göre, 2022 yılında 183 Gençlik ve Spor tesisi, 36 Gençlik Merkezi, 67 Genç Ofis açılırken Gençlik Kampı sayısı ise 54'e yükseldi. "Genç Ne Sever?" ve "GNS Müzekart" platformlarından 1 milyon 75 bin genç, "Seyahatsever" projesinden ise 325 bin genç faydalandı. "Gençlerin Bütçesi Gençlerde" projesi kapsamında kurulan Vizyon Kulübü sayesinde Türkiye genelinde 376 eğitmen ile 2 bin 401 eğitimden toplamda 46 bin 37 genç yararlandı. Yüzme bilmeyen kalmasın projesi kapsamında 2022 yılında 2 milyon 321 bin 927 kişi yüzme öğrenirken, 104 DENEYAP Atölyesinden toplam 14 bin genç faydalandı. Günden güne sayısı artan ve artmaya devam eden "İyiliğe Koşan Gönüllü" sayısı 3 milyon 350 bin'e ulaştı.

180 ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONUNA EV SAHİPLİĞİ
2022 yılında Türk sporcularımız toplam 6 bin 127 madalya kazanırken, ülkemiz güçlü altyapı sayesinde 180 Uluslararası Spor Organizasyonuna ev sahipliği yaptı. 81 ilde bulunan 500 Özel Eğitim Okuluna 27 bin 259 spor malzemesi dağıtıldı. GSB Spor Okullarında 5 bin 414 antrenör eşliğinde 4 milyon 31 bin 234 sporcu eğitim gördü.

3 MİLYON 300 BİN GENCİN GERİ ÖDEMELERİNDE ENDEKS TUTARI KALDIRILDI
2022 yılında toplam kapasitesi 850 bin'e ulaşan GSB Yurtlarında yerleştirme oranı yüzde 98 ile tarihi bir rekor kırarken, 3 milyon 300 bin gencin geri ödemelerinde endeks tutarı kaldırıldı. Ayrıca bu yurtlarda kalan öğrenciler için aylık beslenme yardımı ise 1800 TL'ye yükseltildi.

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