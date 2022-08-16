Genelev Kraliçesi Matild Manukyan’ın dairelerini kiraya vermişti: O müdür şimdi yandı!

Matild Manukyan'ın Şişli'deki apartmanında yer alan 3 daireyi sahte kontrat hazırlayarak aylık sadece 150 liraya kendisine ve akrabalarına kiraladığı ortaya çıkan Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü İkbal O. hakkındaki davada yeni gelişme yaşandı. Savcılığın takipsizlik kararına itiraz eden Beyoğlu Kaymakamlığı'nın şikayeti üzerine mahkeme, dosyanın yeniden incelenerek iddianame düzenlenmesine karar verince savcılık bu kez İkbal O. hakkında 'Görevi Kötüye Kullanmak' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.