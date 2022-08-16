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Haberler Yaşam Genelev Kraliçesi Matild Manukyan'ın dairelerini kiraya vermişti: O müdür şimdi yandı!
Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 09:10

Genelev Kraliçesi Matild Manukyan'ın dairelerini kiraya vermişti: O müdür şimdi yandı!

Matild Manukyan'ın Şişli'deki apartmanında yer alan 3 daireyi sahte kontrat hazırlayarak aylık sadece 150 liraya kendisine ve akrabalarına kiraladığı ortaya çıkan Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı işleri Müdürü İkbal O. hakkındaki davada yeni gelişme yaşandı. Savcılığın takipsizlik kararına itiraz eden Beyoğlu Kaymakamlığı'nın şikayeti üzerine mahkeme, dosyanın yeniden incelenerek iddianame düzenlenmesine karar verince savcılık bu kez İkbal O. hakkında 'Görevi Kötüye Kullanmak' suçu kapsamında 2 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

ATAKAN IRMAK
Genelev Kraliçesi Matild Manukyan’ın dairelerini kiraya vermişti: O müdür şimdi yandı!

Ünlü genel ev patroniçesi ve eski vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın tek varisi olan Kerope Çilingir'e ait olan Şişli'deki apartmandaki 3 dairenin, Beyoğlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü İkbal O. tarafından sahte kontrat hazırlanarak aylık 150 liradan kendisi ve akrabalarına kiraladığı ortaya çıktı. Skandal olayın kaymakamlığa ihbar edilmesinin ardından, Beyoğlu Kaymakamlığı'nın şikayeti sonrası Yazı İşleri Müdürü İkbal O. hakkında soruşturma başlatıldı.

Genelev Kraliçesi Matild Manukyan’ın dairelerini kiraya vermişti: O müdür şimdi yandı!

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDEN SAHTE KONTRAT

Ekrem Taş tarafından yapılan ihbarda Kerope Çilingir'in Şişli'de bulunan bir apartmanda 13 dairesinin olduğunu bu dairelerden 3'ünün Beyoğlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan İkbal O.'nun sahte kontrat hazırlayarak aylık 150 lira ücretle kendisi ve akrabalarına kiraladığını söyledi. Bu durumun yanlış olduğunu İkbal O.'ya defalarca anlattığını belirten Taş, çözüm bulamayınca ihbarda bulunmak zorunda kaldığını belirtti.

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Genelev Kraliçesi Matild Manukyan’ın dairelerini kiraya vermişti: O müdür şimdi yandı!

KEROPE ÇİLİNGİR VE KIZI ŞİKAYETÇİ OLDU

Kaymakamlık ve savcılık soruşturma kapsamında Kerope Çilingir'in kızı Dora Çilingir'in ifadesine başvuruldu. Dora Çilingir, aboneliklere sunulan kira kontratındaki imzanın babası Kerope Çilingir'e ait olmadığını babasının yaklaşık 2 senedir hastanede yattığını bu nedenle yasal işlemlerle kendisinin ilgilendiğini söyledi. Yaşanan olaylara apartman yöneticisinin şahit olduğunu ifade eden Çilingir, dairelerini işgal ederek 150 liralık kira ödeyen şüphelilerin cezalandırılmasını talep etti.

Genelev Kraliçesi Matild Manukyan’ın dairelerini kiraya vermişti: O müdür şimdi yandı!

TAKİPSİZLİK KARARINA KAYMAKAMLIKTAN İTİRAZ

Söz konusu raporu inceleyen savcılık yürüttüğü soruşturma kapsamında İkbal O. hakkında herhangi bir şikayet bulunmadığı gerekçesiyle dosyaya kovuşturmaya dair yer olmadığına karar verdi.

Genelev Kraliçesi Matild Manukyan’ın dairelerini kiraya vermişti: O müdür şimdi yandı!

Ancak Beyoğlu Kaymakamlığı savcılığın takipsizlik kararının yerinde olmadığını İkbal O.'nun görevinin gereğine aykırı davrandığını, mağdurların şikayetçi olmamasının suçu işlemediği anlamını taşımadığını belirterek dava açılması talebinde bulundu.

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