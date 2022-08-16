Genelev Kraliçesi Matild Manukyan’ın dairelerini kiraya vermişti: O müdür şimdi yandı!

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜNDEN SAHTE KONTRAT

Ekrem Taş tarafından yapılan ihbarda Kerope Çilingir'in Şişli'de bulunan bir apartmanda 13 dairesinin olduğunu bu dairelerden 3'ünün Beyoğlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan İkbal O.'nun sahte kontrat hazırlayarak aylık 150 lira ücretle kendisi ve akrabalarına kiraladığını söyledi. Bu durumun yanlış olduğunu İkbal O.'ya defalarca anlattığını belirten Taş, çözüm bulamayınca ihbarda bulunmak zorunda kaldığını belirtti.