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Geriye 12 parça kemik kalmıştı! Adli Tıp incelemesi tamamlandı:Orhan Berzeg'in ölümünde flaş gelişme
Giriş Tarihi: 18.05.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 18.05.2024
15:00
Geriye 12 parça kemik kalmıştı! Adli Tıp incelemesi tamamlandı:Orhan Berzeg'in ölümünde flaş gelişme
Balıkesir'de, kaybolduktan 316 gün sonra öldüğü anlaşılan ekonomist Korhan Berzeg'in (83), başlatılan arama çalışmalarında 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanın sınırında, dere çevresinde bulunan toplam 12 parçadan oluşan aralarında kafatasının da bulunduğu kemiklerinin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemesi tamamlandı. Berzeg'e ait olduğu saptanan kemiklerde yapılan incelemede, ölüm nedeni belirlenemedi. Kemiklerin önümüzdeki günlerde, hazırlanacak rapor ile aileye teslim edilmesi bekleniyor.