Gibi’de şok ayrılık! Gibi 3. sezon gelirken ana kadrodan flaş ayrılık geldi!

Son dakika Gibi dizisinden şok ayrılık geldi! Exxen ekranlarında yer alan ve birçok izleyicinin takdirini kazanan kara komedi dizisi Gibi 3. sezon geliyor mu Gibi 3. sezon ne zaman gelecek denile dursun, sezonun ne zaman başlayacağını artık biliyoruz. Bu bir yana dursun, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin birlikte yazdığı ve Ömer Sinir'in yönettiği dizi hakkında flaş ayrılık yaşandı. Dizinin setinden paylaşılan fotoğrafta, ana kadronun önemli isimlerinden birinin ayrıldığı belli oluyor. Birçok kişinin gözüne çarpmasa da dizinin en sevilen isimlerinden biri, artık kadroda yer almayacak. Bu da Gibi final mi yapıyor sorusunu sordurttu.