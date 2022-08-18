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Haberler Yaşam Gibi’de şok ayrılık! Gibi 3. sezon gelirken ana kadrodan flaş ayrılık geldi!
Giriş Tarihi: 18.08.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022 14:51

Gibi’de şok ayrılık! Gibi 3. sezon gelirken ana kadrodan flaş ayrılık geldi!

Son dakika Gibi dizisinden şok ayrılık geldi! Exxen ekranlarında yer alan ve birçok izleyicinin takdirini kazanan kara komedi dizisi Gibi 3. sezon geliyor mu Gibi 3. sezon ne zaman gelecek denile dursun, sezonun ne zaman başlayacağını artık biliyoruz. Bu bir yana dursun, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi'nin birlikte yazdığı ve Ömer Sinir'in yönettiği dizi hakkında flaş ayrılık yaşandı. Dizinin setinden paylaşılan fotoğrafta, ana kadronun önemli isimlerinden birinin ayrıldığı belli oluyor. Birçok kişinin gözüne çarpmasa da dizinin en sevilen isimlerinden biri, artık kadroda yer almayacak. Bu da Gibi final mi yapıyor sorusunu sordurttu.

Gibi’de şok ayrılık! Gibi 3. sezon gelirken ana kadrodan flaş ayrılık geldi!

Gibi iki sezon boyunca kadrosunda eksiksiz bir şekilde devam ederken, şimdi kadronun en önemli iki üç parçasından birini kaybediyorlar. Setten paylaşılan fotoğrafta birçok kişi detayı fark etmedi. Aslında, Feyyaz Yiğit sonrası dizinin en önemli isimlerinden biri diziden ayrıldı.

Gibi’de şok ayrılık! Gibi 3. sezon gelirken ana kadrodan flaş ayrılık geldi!

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Uzun süre Gibi'nin artık Exxen'de değil de başka bir internet televizyonunda yayınlanacağına dair dedikodular olsa da bunun yalan oldu, Gibi'nin Exxen'de yayınlanacağına dair resmi açıklama gelince anlaşıldı.

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Gibi’de şok ayrılık! Gibi 3. sezon gelirken ana kadrodan flaş ayrılık geldi!

DİZİDEN İLK AYRILIK GELDİ

Dizinin set fotoğrafına bakıldığında şok ayrılık görülüyor. Dizinin üç ana oyuncusu fotoğrafta yer alırken, klakete bakıldığında bir isim dikkat çekiyor.

Gibi’de şok ayrılık! Gibi 3. sezon gelirken ana kadrodan flaş ayrılık geldi!

İlk iki sezon tamamen Ömer Sinir, Gibi'yi yönetirken, bu sezon ilk bölümde kendisinin ismi klaketin üzerinde yer almıyor.

Gibi’de şok ayrılık! Gibi 3. sezon gelirken ana kadrodan flaş ayrılık geldi!

Ömer Sinir yerine Onur Uzun'un yönetmen koltuğuna oturacağı görülüyor.

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