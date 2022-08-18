Gibi’de şok ayrılık! Gibi 3. sezon gelirken ana kadrodan flaş ayrılık geldi!

Gibi iki sezon boyunca kadrosunda eksiksiz bir şekilde devam ederken, şimdi kadronun en önemli iki üç parçasından birini kaybediyorlar. Setten paylaşılan fotoğrafta birçok kişi detayı fark etmedi. Aslında, Feyyaz Yiğit sonrası dizinin en önemli isimlerinden biri diziden ayrıldı.