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Haberler Yaşam Giresun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Giresun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 10:20 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 10:20

Giresun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Giresun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Giresun bayram namazı saati belli oldu. Bayram sabahı, Müslümanlar oruç ibadetini tamamlamanın sevincini yaşarken, camilerde cemaatle birlikte bayram namazını kılmak için bir araya gelecekler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan namaz saatiyle, "Giresun bayram namazı saat kaçta kılınacak" sorusu yanıt buldu. Bayram sabahı Allah'ın rahmeti ve bereketiyle secdeye kapanan tüm Müslümanlara huzur getirecek. İşte, Giresun bayram namazı vakti ve tüm detaylar.

Giresun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Giresun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Giresun bayram namazı saati belli oldu. 2025 Ramazan Bayramı sabahı, Müslümanlar sabah namazının ardından camilere giderek cemaatle birlikte iki rekatlık bayram namazını kılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, illere özel bayram namazı saatlerini açıkladı. Bayramın başlangıcında, Allah'ın rahmeti ve bereketiyle secdeye kapanan müminler, bu özel anın huzurunu yaşayacak. Peki; Giresun'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, detaylar.

Giresun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Giresun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

GİRESUN BAYRAM NAMAZI VAKTİ 2025

Ramazan Bayramı, 30 Mart 2025 Pazar günü başlayıp 1 Nisan 2025 Salı günü sona erecek. Otuz günlük oruç ibadetinin ardından bayram sevincini yaşayan Müslümanlar, bayram namazını kılmak için camilere akın edecekler.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için bayram namazı vakitlerini açıkladı. Giresun bayram namazı saati ise 06:44 olarak belirlendi.

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Giresun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Giresun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.57, Adıyaman: 06.45, Afyonkarahisar: 07.16, Ağrı: 06.26, Aksaray: 07.02, Amasya: 06.55, Ankara: 07.07, Antalya: 07.16, Ardahan: 06.27, Artvin: 06.31, Aydın: 07.27, Balıkesir: 07.27, Bartın: 07.09, Batman: 06.34, Bayburt: 06.37, Bilecik: 07.18, Bingöl: 06.36, Bitlis: 06.30, Bolu: 07.12, Burdur: 07.17, Bursa: 07.22, Çanakkale: 07.32, Çankırı: 07.03, Çorum: 06.58, Denizli: 07.22, Diyarbakır: 06.37, Düzce: 07.13, Edirne: 07.32, Elazığ: 06.41, Erzincan: 06.40, Erzurum: 06.33, Eskişehir: 07.16, Gaziantep: 06.49, Giresun: 06.44, Gümüşhane: 06.40, Hakkari: 06.23, Hatay: 06.54, Iğdır: 06.22, Isparta: 07.16, İstanbul: 07.22, İzmir: 07.30, Kahramanmaraş: 06.50, Karabük: 07.07, Karaman: 07.05, Kars: 06.26, Kastamonu: 07.03, Kayseri: 06.56, Kilis: 06.50, Kırıkkale: 07.04, Kırklareli: 07.29, Kırşehir: 07.01, Kocaeli: 07.18, Konya: 07.08, Kütahya: 07.18, Malatya: 06.45, Manisa: 07.28, Mardin: 06.35, Mersin: 07.00, Muğla: 07.25, Muş: 06.32, Nevşehir: 06.59, Niğde: 06.59, Ordu: 06.46, Osmaniye: 06.53, Rize: 06.36, Sakarya: 07.16, Samsun: 06.53, Şanlıurfa: 06.43, Siirt: 06.30, Sinop: 06.57, Şırnak: 06.28, Sivas: 06.50, Tekirdağ: 07.28, Tokat: 06.52, Trabzon: 06.39, Tunceli: 06.40, Uşak: 07.20, Van: 06.25, Yalova: 07.21, Yozgat: 06.59, Zonguldak: 07.11."

Giresun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Giresun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık.

Bayram tatili 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Ramazan Bayramı'ndan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.

Giresun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Giresun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?
Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.
Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.
Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek: