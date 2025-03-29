Giresun bayram namazı saati! 30 Mart 2025 Giresun’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emekçiler ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Bir müjdemizi paylaşmak istiyorum. Tüm okullarımız 2. ara tatillerine giriyor. Ara tatillerin olduğu pazartesi ve salı günleri aynı zamanda Ramazan Bayramı tatilinin 2. ve 3. gün tatiline denk geliyor. Ailelerimiz çocuklarıyla doya doya vakit geçirsin bayramı aileleriyle birlikte huzurla idrak etsin istiyoruz. Bu amaçla kamu çalışanlarımız için bayramı takip eden 3 günü de idari izin kapsamına aldık.

Bayram tatili 28 Mart tarihinde akşam başlayacak ve 6 Nisan Pazar günü sona erecek. Ramazan Bayramı'ndan sonraki 2 Nisan, 3 Nisan ve 4 Nisan tarihleri idari izin kapsamına alındı. Böylece bayram tatili 9 güne çıktı.