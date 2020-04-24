Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?

Giresun ve Ordu'da sahur ve iftar saati kaçta? Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk gün binlerce vatandaş 2020 imsakiye arayışı içerisine girdi. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu mübarek bu mübaret ay Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır ve İslamiyet'te oruç tutma ayıdır. Binlerce Müslüman 2020 yılının ilk ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan gün içerisinde birçok vatandaş Giresun ve Ordu'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu iki ilin imsakiyesini bir araya derlediğimiz haberimizde tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti!