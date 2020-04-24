Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?

, imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?

ve 'da sahur ve iftar saati kaçta? Ramazan ayının gelmesiyle beraber ilk gün binlerce vatandaş 2020 imsakiye arayışı içerisine girdi. Tövbelerin, duaların, hayır ve hasenatın kabul olduğu mübarek bu mübaret ay Hicri takvime göre yılın dokuzuncu ayıdır ve İslamiyet'te oruç tutma ayıdır. Binlerce Müslüman 2020 yılının ilk ramazan orucunu tutmanın heyecanını yaşarken öte yandan gün içerisinde birçok vatandaş Giresun ve Ordu'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Bu iki ilin imsakiyesini bir araya derlediğimiz haberimizde tüm detaylara ulaşabilirsiniz. İşte Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti!

Giriş Tarihi: 24.04.2020 15:01 Güncelleme Tarihi: 24.04.2020 15:15
Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?

Bu yıl da on bir aydan daha hayırlı olduğu bilinen Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslümanın araştırdığı konuların başında kendi şehirlerine ait sahur ve iftar saatleri geliyor. Bu kapsamda; 2020 ve 'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Cennetin kapılarının açıldığı, günahların affedildiği bu tarihlerde Ramazan ayı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu iki ilimizin 2020 Ramazan imsakiyesini haberimizde derledik. Buna göre; Giresun ve Ordu'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte konuya dair tüm detaylar…

GİRESUN VE ORDU'DA SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

Ramazan ayı girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Böylesine önemli olan bu ayın başlaması ile beraber binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak tüm illerin imsakiye takvimlerini sizler için hazırladık.

Buna göre; 2020 Giresun ve Ordu'da sahur ve iftar saati kaçta?

İşte detaylar…

Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?

'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19:24'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Ordu'da yatsı namazı saati ise 20:53.

ORDU'DA İFTARA NE KADAR KALDI? ORDU 2O20 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?

'da mübarek Ramazan ayının ilk oruçları saat 19:22'de okunacak akşam ezanının ardından açılacak. Giresun'da yatsı namazı saati ise 20:51.

GİRESUN'DA İFTARA NE KADAR KALDI? GİRESUN 2O20 YILI RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır.

Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?

Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?

Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?
SON DAKİKA