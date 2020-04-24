Giresun, Ordu imsakiye ile iftar vakti! 2020 Giresun ve Ordu’da sahur ve iftar saati kaçta?

Bu yıl da on bir aydan daha hayırlı olduğu bilinen Ramazan ayının gelmesiyle beraber binlerce Müslümanın araştırdığı konuların başında kendi şehirlerine ait sahur ve iftar saatleri geliyor. Bu kapsamda; 2020 Giresun ve Ordu'da sahur ve iftar saati kaçta? Sorusu internet aracılığı ile yanıt arıyor. Cennetin kapılarının açıldığı, günahların affedildiği bu tarihlerde Ramazan ayı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detayları Sabah.com.tr olarak sizler için hazırlamaya devam ediyoruz. Ayrıca bu iki ilimizin 2020 Ramazan imsakiyesini haberimizde derledik. Buna göre; Giresun ve Ordu'da sahur ve iftar saati kaçta? İşte konuya dair tüm detaylar…

GİRESUN VE ORDU'DA SAHUR VE İFTAR SAATİ KAÇTA?

Ramazan ayı girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Böylesine önemli olan bu ayın başlaması ile beraber binlerce Müslüman kendilerine farz kılınan oruç ibadetlerini gerçekleştiriyor. Sabah.com.tr olarak tüm illerin imsakiye takvimlerini sizler için hazırladık.

Buna göre; 2020 Giresun ve Ordu'da sahur ve iftar saati kaçta?

İşte detaylar…