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Yılı Güneydoğu turizmini canlandıracak

Köklü tarihi, doğal güzellikleri, gastronomideki ünü ve kültür turizmindeki potansiyeli sayesinde ziyaretçilerin gözde merkezlerinden olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin, " Yılı" sayesinde 2019'da "altın yılı"nı yaşayacağı öngörülüyor. Bir dönem terör ve sınır olayları nedeniyle turizmin durma noktasına geldiği Güneydoğu, sağlanan huzur ortamı ve devletin yürüttüğü çalışmalar sayesinde geçen yıl turizmde hareketli günler yaşadı. Güneydoğulu turizmciler, sektörde yaşanan hareketliliğin 2019'un "Göbeklitepe Yılı" ilan edilmesiyle bu yıl daha da artmasını bekliyor. Zeugma Müzesi tarihiyle ilgi çekiyor.

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 29.01.2019 11:49
Göbeklitepe Yılı Güneydoğu turizmini canlandıracak
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Göbeklitepe Yılı Güneydoğu turizmini canlandıracak
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Göbeklitepe Yılı Güneydoğu turizmini canlandıracak
Göbeklitepe Yılı Güneydoğu turizmini canlandıracak
Göbeklitepe Yılı Güneydoğu turizmini canlandıracak
Göbeklitepe Yılı Güneydoğu turizmini canlandıracak
Göbeklitepe Yılı Güneydoğu turizmini canlandıracak
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