Göl sularının yükselmesi balıkçıların yüzünü güldürdü

Bölgede birçok ailenin, gölde balıkçılık yaparak geçimini sağladığını belirten Dalar, şöyle konuştu:

"Son günlerde çıktığımız avlar oldukça bereketli geçiyor. Göldeki su seviyesinde şu an 6 metre kadar bir yükseklik var. Kasım ve aralık aylarına göre de 4-5 metre yükseklik oluştu. Su da oldukça kaliteli, balıkçılık için elverişli. Av yasağı 15 Mart'ta başlayacak. Haziran ayının 15'inde tekrar sezonu açacağız. Avcıların ve diğer insanların av yasağına, kurallara uymasını istiyoruz. Yasaklara uyulursa bu gölden gelecek elde edilir. Yumurta bırakacak olan balığı tutarsak, herhangi bir gelecek elde etme şansımız yoktur."