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Haberler Yaşam GÖNÜL DAĞI 167.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle bilgisi, tek parça
Giriş Tarihi: 22.02.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 19:02

GÖNÜL DAĞI 167.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

TRT 1'de her cumartesi ekrana gelen Gönül Dağı 167. bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor. Taner ve Selma, kaybolan yüzüğü bulmak için birlikte arayışlarını sürdürüyor. Taner, yüzüğü kaybettiği için büyük bir vicdan azabı çekerken, ikilinin yüzüğü bulup bulamayacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Gönül Dağı son bölüm izleme linki: tek parça, kesintisiz ve full HD…

GÖNÜL DAĞI 167.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

Sefer ile Kiraz'ın düğünü için bir sanatçı ayarlanması gerekmektedir. Selami, bu konuda Asuman'dan destek ister. Asuman ve Ramazan birlikte yola koyulur. Yolculuk esnasında onları hangi sürprizlerin beklediği ise merak konusudur. Anadolu'nun sıcak dostluklarını, aile bağlarını ve aşkı içten bir şekilde ekrana taşıyan Gönül Dağı 167. bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, Gönül Dağı son bölüm izleme seçenekleri: full HD, tek parça ve kesintisiz…

GÖNÜL DAĞI 167.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜM İZLE

22 Şubat 2025 Cumartesi günü yayınlanıyor. Diziye dair bölümleri aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.trt1.com.tr/diziler/gonul-dagi

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GÖNÜL DAĞI 167.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

SON BÖLÜM ÖZETİ

Taner ve Selma, birlikte yüzüğü aramaya devam eder. Taner yüzüğü kaybettiği için suçluluk duyar. İkili yüzüğü bulabilecek mi?

GÖNÜL DAĞI 167.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

Sefer ve Kiraz'ın düğünü için sanatçı getirilmesi gerekiyordur. Selami, Asuman'dan yardım ister. Asuman ve Ramazan bir yolculuğa çıkar. Yolculuk sırasında neler yaşanacaktır?

GÖNÜL DAĞI 167.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle bilgisi, tek parça
Kiraz ve Sefer'in düğün hazırlıkları başlar. Düğün sırasında neler yaşanacak?
Selami ve Ramot'un hesaplaşmasında kim galip gelecek?
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