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GÖNÜL DAĞI 167.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle bilgisi, tek parça
Giriş Tarihi: 22.02.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
19:02
GÖNÜL DAĞI 167.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle bilgisi, tek parça
TRT 1'de her cumartesi ekrana gelen Gönül Dağı 167. bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizinin yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler merakla takip ediliyor. Taner ve Selma, kaybolan yüzüğü bulmak için birlikte arayışlarını sürdürüyor. Taner, yüzüğü kaybettiği için büyük bir vicdan azabı çekerken, ikilinin yüzüğü bulup bulamayacağı ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte, Gönül Dağı son bölüm izleme linki: tek parça, kesintisiz ve full HD…