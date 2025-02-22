GÖNÜL DAĞI 167.BÖLÜM İZLE: TRT 1 ile Gönül Dağı yeni bölüm izle bilgisi, tek parça

Sefer ile Kiraz'ın düğünü için bir sanatçı ayarlanması gerekmektedir. Selami, bu konuda Asuman'dan destek ister. Asuman ve Ramazan birlikte yola koyulur. Yolculuk esnasında onları hangi sürprizlerin beklediği ise merak konusudur. Anadolu'nun sıcak dostluklarını, aile bağlarını ve aşkı içten bir şekilde ekrana taşıyan Gönül Dağı 167. bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. İşte, Gönül Dağı son bölüm izleme seçenekleri: full HD, tek parça ve kesintisiz…